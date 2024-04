Chci být tím, kdo diktuje tempo. Na olympiádu se těším, říká Macháč. Rychlost mu ukázal Sinner

Tomáš Macháč (23) ve čtvrtek udolal ve dvouhodinové bitvě Fina Emila Ruusuvuoriho (25) a v sobotu na něj čeká souboj s Američanem Benem Sheltonem (21). A tak v mezidobí svého účinkování na antukovém Masters v Madridu také pohovořil o aktuální sezoně, vyhlídkách na olympiádu i nedávném utkání s posledním grandslamovým vítězem Jannikem Sinnerem (22).

Rychlost, všestrannost a talent, zejména díky těmto třem vlasnostem se dostal český tenista mezi velmi respektované hráče současného světa profesionálního tenisu. Svůj potenciál ukázal naposledy na turnaji v Miami, kde se dostal do čtvrtfinále. V Barceloně sice kvůli zdravotním potížím odstoupil, ale v Madridu už by rád ukázal, že postavení na 50. příčce světového rankingu není náhodné.

"Myslím, že na to, že se hraje na antuce, jsou kurty v Madridu poměrně rychlé. Ale od začátku zápasu jsem se cítil velmi dobře, hrál jsem sebevědomě. Dokázal jsem se adaptovat na prostředí, a myslím, že jsem odehrál výborný zápas," svěřil se Macháč po utkání s Ruusuvuorim v rozhovoru pro puntodebreak.com.

Letos se daří, v žebříčku jste vystoupal do elitní padesátky. Stanovil jste si nějaké cíle?

"Ne, vůbec. Nechci na sebe vyvíjet tlak. Jednoduše se snažím být každý den lepším hráčem a nacházet způsoby, jak se neustále zlepšovat a mít rytmus, který mi umožňuje ovládat zápasy. Chci být tím, kdo diktuje, co se bude hrát."

Vrcholem vaší dosavadní kariéry byl možná souboj s Jannikem Sinnerem v Miami. Jak na ten zápas zpětně vzpomínáte?

"Určitě to bylo něco speciálního. Bylo to pro mě důležité v tom, že jsem mohl poznat a uvědomit si rychlost, jakou hrají ti nejlepší na světě. Ten vysoký level a přesnost, jaké je potřeba dosáhnout, abyste se s nimi mohli měřit. Sinner je nejlepší tenista, se kterým jsem se zatím setkal. V prvním setu jsem se docela dobře pral, ale pak mi utekl. Odnesl jsem si ale velmi pozitivní věci, hodně mě to dalo a snad mě to zase posunulo blíž ke špičce."

Antuková sezona bude letos o trochu bohatší, v Paříži se nebude hrát jen grandslam, ale i olympiáda. Máte turnaj pod pěti kruhy naplánovaný v kalendáři?

"Rozhodně je vždycky fantastické, být jeho součástí, už jsem byl na olympiádě v Tokiu. O té letošní jsem ale ještě neměl moc času přemýšlet, protože čeká ještě spousta turnajů. Ale určitě jsem rád, že i v Paříži budu."