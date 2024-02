Siniaková si v Dauhá vyšlápla na Gauffovou, Nosková odvrátila mečbol a čeká ji derby s Plíškovou

Kateřina Siniaková (27) zakončila všechny čtyři předchozí starty v hlavní soutěži Qatar Open hned v prvním kole, ovšem letos přes úvodní překážku přešla, a navíc si ve druhém kole senzačně vyšlápla 6:2, 6:4 na nasazenou dvojku a grandslamovou šampionku Coco Gauffovou (19). Dál jde také Linda Nosková (19), jež po odvráceném mečbolu skolila světovou devítku Marii Sakkariovou (28) a v osmifinále narazí na sedm zápasů neporaženou krajanku Karolínu Plíškovou (31). Mezi nejlepší šestnáctku naopak neprošla Marie Bouzková (25).

Kateřina Siniaková měla výbornou druhou půlku loňské sezony, když triumfovala na trávě v Bad Homburgu, kde zkompletovala trofeje ze všech tří povrchů, titul si odvezla také z Nanchangu a mezitím hrála finále v Hongkongu. Letos se jí ovšem daří až nyní v Dauhá. V katarské metropoli absolvuje svůj pátý turnaj v probíhající sezoně a teprve až na něm dokázala přejít přes druhé kolo.

V hlavní soutěži Qatar Open startovala v minulosti čtyřikrát a pokaždé ztroskotala hned v prvním kole. V letošním ročníku však začala skalpem Donny Vekičové a ve druhém kole si senzačně vyšlápla na nasazenou dvojku Coco Gauffovou, která má od srpna životní formu a v posledních měsících poprvé triumfovala na akcích WTA 500, tisícovkách i na grandslamech. Vzájemnou bilanci s úřadující šampionkou US Open upravila na 2:5 ze svého pohledu.

Statistiky zápasu. Livesport

S Gauffovou, jež do sezony vstoupila úspěšnou obhajobou v Aucklandu a sérií 10 výher, jasně prohrála loni na Australian Open i v Berlíně. Ovšem tentokrát měla navrch a vylepšila svou bilanci s hráčkami TOP 10 na 9:28. Poslední vítězství nad takto vysoko postavenými soupeřkami slavila právě proti Američance v listopadu 2022 na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové.

V úvodním dějství využila velkého počtu nevynucených chyb Gauffové, třikrát jí sebrala servis a po necelých 40 minutách šla do vedení. Druhý set nebyl o moc delší, jenže Siniaková v něm zpočátku tahala za kratší konec a čelila manku 0:4. Už poněkolikáté však ukázala svou obrovskou bojovnost a nakonec získala všech šest následujících gamů, čímž duel se světovou trojkou a čtvrtfinalistkou posledních dvou ročníků tohoto podniku otočila.

Siniaková bude ve středu usilovat o své celkově třetí čtvrtfinále na prestižních tisícovkách, obě předchozí si zahrála v roce 2018 v čínských metropolích ve Wuhanu a Pekingu. V osmifinále změří síly s další americkou nadějí Danielle Collinsovou. S přemožitelkou Marie Bouzkové jasně prohrála na loňském finálovém turnaji BJK Cupu a dovolila jí srovnat vzájemnou bilanci na 1:1.

Linda Nosková měla stejně jako loni parádní vstup do sezony a na skvělý výsledek na jedné ze silně obsazených generálek tentokrát dokázala navázat na Australian Open. Po semifinále na pětistovce v Brisbane se i díky senzačnímu skalpu světové jedničky Igy Šwiatekové probojovala do čtvrtfinále v Melbourne Parku, kde třikrát vylepšila své grandslamové maximum a zajistila si posun do TOP 30 světového pořadí.

V posledních dnech absolvuje svou premiérovou pouť na Blízkém východě. Tu zahájila zvládnutou kvalifikací v Abú Zabí, kde ale hned v prvním kole hlavní soutěže překvapivě nestačila na Saru Sorribesovou. V nejlepší formě nehraje ani na první letošní tisícovce v Dauhá, v katarské metropoli měla potíže už s Bernardou Peraovou a ještě větší komplikace musela řešit proti Marii Sakkariové.

V prvním kole pustila Američanku ke třem setbolům a řeckou jedničku, která se letos na individuálních turnajích ohromně trápí a stále nepřešla přes druhé kolo a prohrála už osm soubojů v řadě s hráčkami TOP 30, dokonce k mečbolu.

Statistiky zápasu. Livesport

Na začátku utkání kupila nevynucené chyby a velmi rychle pustila soupeřku do vedení 4:0. Manko dvou brejků málem zlikvidovala, ale úvodní set přece jen po zhruba 30 minutách ztratila. Ve druhé sadě si hned v úvodním gamu prohrála servis a náskok Sakkariové se velmi dlouho marně snažila smazat.

Pomohla jí až soupeřka, která se dostala k mečbolu na příjmu, ale nezvládla zreturnovat servis Noskové. Za stavu 5:4 a 30:30 Sakkariová udělala dvě dvojchyby v řadě a pustila Češku zpátky do zápasu.

Nosková suverénně ovládla tie-break (7:2), ale zdaleka neměla vyhráno. Sakkariová se totiž nenechala nezdarem rozhodit a až do stavu 5:5 si držela servis, dokonce nenabídla brejkbol. Čtvrtfinalistka nedávného Australian Open ovšem v 11. hře slavila třetí brejk a utkání suverénně dopodávala.

Rodačka z Bystřičky na Vsetínsku, která zaznamenala svůj pátý kariérní skalp TOP 10, bude ve středu usilovat o své osmé čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Všech sedm předchozích si zahrála na tvrdých površích.

V případě dalšího vítězství zkompletuje čtvrtfinálové účasti na turnajích všech kategorií (250, 500, 1000 a grandslamy). Její soupeřkou v osmifinále bude Karolína Plíšková, s krajankou se utká poprvé.

Karolína Plíšková v předchozím týdnu v Kluži dokázala poprvé od loňského dubna porazit dvě soupeřky po sobě a postoupit do čtvrtfinále. V rumunské hale ukončila sérii 14 turnajů, na kterých se jí nepodařilo vyhrát více než jeden zápas. Nakonec parádně využila slabšího obsazení a probojovala se do svého prvního semifinále od srpna 2022, prošla do prvního finále od srpna 2021 a ukořistila bez ztráty setu svůj 17. triumf, první od ledna 2020.

Navíc zvládla s pomocí ředitele podniku v Kluži náročný a komplikovaný přesun do katarského Dauhá, kde zhruba 23 hodin po úspěšném finále absolvovala první kolo a po obratu v něm zdolala Annu Kalinskou. Ve třech setech přemohla i další ruskou protivnici Anastasii Potapovovou, přestože si postup mezi nejlepší šestnáctku pořádně zkomplikovala.

Statistiky zápasu. Livesport

Šampionka ročníku 2017 odvrátila ve třetím gamu možná klíčový brejkbol úvodního dějství a až do stavu 6:1, 4:1 na kurtu dominovala. V zádech měla náskok setu a dvou brejků, jenže o něj o několik desítek minut později přišla.

V 10. gamu měla možnost utkání dopodávat do vítězného konce, na servisu však neuhrála ani jeden fiftýn a téměř hodinový set nakonec ztratila. Momentum se na nějakou dobu přesunulo na stranu Potapovové. Plíšková jí ale dvakrát nedovolila potvrdit brejk a získala poslední čtyři hry. Stejně jako proti Kalinské potřebovala na vítězství zhruba dvě hodiny a čtvrt.

Nyní už sedm zápasů neporažená Plíšková startuje v Dauhá podeváté v kariéře a pošesté se dostala mezi nejlepší šestnáctku. Po zmíněném triumfu v tomto dějišti před sedmi lety byla ve čtvrtfinálové fázi pouze v roce 2021.

O účast mezi osmi nejlepšími bude bojovat s Lindou Noskovou. Její krajanka, se kterou změří síly poprvé, byla ještě blíže vyřazení, když odvracela mečbol světové devítky Marie Sakkariové.

Siniaková, Nosková a Plíšková doplnily v osmifinálové fázi Markétu Vondroušovou. Úřadující wimbledonská šampionka vstoupila do turnaje pondělním vítězstvím nad Greet Minnenovou.

Marie Bouzková loni dosáhla na nejvyšším okruhu na první vítěznou sérii v hlavních soutěžích až v květnu a na první čtvrtfinále až v srpnu, letos ovšem oba tyto milníky pokořila hned na úvodním turnaji v Aucklandu. Od té doby se jí však zase nedaří, v Hobartu skončila ve druhém kole a na Australian Open i před týdnem v Abú Zabí hned v prvním.

V Dauhá debutovala loni a vypadla ve finále kvalifikace. V letošním ročníku se díky členství v TOP 40, v níž se drží hlavně díky silnému závěru loňské sezony, dostala přímo do hlavní soutěže a začala vydřeným vítězstvím nad grandslamovou šampionkou Sofií Keninovou. S další americkou soupeřkou Danielle Collinsovou si ale neporadila.

Statistiky zápasu. Livesport

O postup se s bývalou finalistkou Australian Open rvala téměř dvě hodiny, nicméně v koncovce obou setů byla silnější Collinsová. Bouzková v úvodní sadě zlikvidovala manko 0:3, ovšem v 10. hře nepotvrdila brejk a o set přišla. Ve druhém dějství nevyužila za stavu 4:2 celkem pět brejkbolů, Američanka vývoj otočila a v posledním gamu proměnila třetí mečbol na returnu.

Collinsová musela druhým týdnem po sobě na Blízkém východě do kvalifikace a opět prošla až do druhého kola hlavního losu. Před týdnem v Abú Zabí vyřadila Naomi Ósakaovou a v Dauhá, kde si o stupínek polepšila, nasazenou Veroniku Kuděrmetovovou. Proti Bouzkové slavila první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích.

V Dauhá účinkuje teprve podruhé a zároveň naposledy, během letošní sezony ukončí bývalá světová sedmička kvůli neustálým zdravotním potížím kariéru. Svůj pobyt v katarské metropoli se bude snažit prodloužit proti Kateřině Siniakové.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá