Šok v Indian Wells. Djokovič po špatném výkonu prohrál s italským náhradníkem Nardim

Novaku Djokovičovi (36) návrat po pěti letech na Masters 1000 v Indian Wells pořádně zhořkl. Zkušený Srb už ve třetím kole senzačně nestačil na 123. hráče světa Itala Lucu Nardiho (20), který se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser a teprve poté si připsal premiérový skalp hráče TOP 50. Druhý zaznamenal rovnou proti světové jedničce, pětinásobného šampiona v Kalifornii skolil po setech 6:4, 3:6, 6:3.

Novak Djokovič se v Indian Wells představil měsíc a půl po porážce v semifinále Australian Open a už v úvodním vystoupení měl nečekané potíže s Aleksandarem Vukicem. Australana ve třech setech porazil, na dalšího outsidera Lucu Nardiho mu už ale slabý výkon nestačil.

Šestatřicetiletý Srb v každém ze tří setů přišel jednou o podání. Sám se v první a třetí sadě nedostal k jediné šanci na brejk. Trefil pouze 18 winnerů, zatímco soupeř jich měl dvojnásobek, a spáchal 31 nevynucených chyb. Po 2 hodinách a 20 minutách hry prohrál 4:6, 6:3, 3:6.

"Lucovi patří velká gratulace, hlavně ve třetím setu hrál skvělý tenis. Sledoval jsem jeho hru, protože jsem toho o něm moc nevěděl. Ale vypozoroval jsem, že má velmi kvalitní hru od základní čáry, zejména z forhendu. Velmi dobře se pohybuje, má vážně talent," řekl Djokovič na tiskové konferenci.

Djokovič prohrál s lucky loserem podruhé v kariéře a znovu ho zaskočil soupeř z Itálie. Poprvé ve čtvrtfinále halového turnaje ATP 500 ve Vídni 2020 utrpěl nečekaný debakl s Lorenzem Sonegem. Nardi se stal nejníže postaveným hráčem ve světovém žebříčku (123.), s nímž prohrál na grandslamu či turnaji Masters.

"Do soutěže se dostal jako lucky loser, takže neměl co ztratit a hrál skvěle. Zasloužil si vyhrát. Mě spíše nemile překvapila úroveň mé hry. Byla opravdu špatná. A tyhle dvě věci se spojily - on měl skvělý den, já špatný. Výstupem je pro mě negativní výsledek," hlesl skleslý rodák z Bělehradu.

"Svým výkonem jsem pomohl jemu a vůbec jsme nepomohl sám sobě. Udělal jsem několik opravdu hrozných nevynucených chyb. Hrál jsem defenzivně a ve třetím setu jsem nebyl na míči. On jen využil čas, který jsem mu dal. Hrál mnohem uvolněněji a agresivněji než já. Šel do svých úderů," komentoval nepříznivý výsledek.

"Dnes navíc trochu foukalo, což tady byly zcela odlišné podmínky oproti tréninkům a prvnímu zápasu. Ale to není omluva, měl jsem hrát mnohem lépe. Znovu opakuju, patří mu velký kredit za to, jak to zvládl," dodal Srb, kterého v průběhu utkání rozlítila i ztráta fiftýnu ve výměně, během které Nardi na malý okamžik 'zamrzl'.

Djokovič v Indian Wells po posledním pátém triumfu v roce 2016 odehrál pouhých osm zápasů s bilancí 4:4. Před Nardim prohrál také s Nickem Kyrgiosem (osmifinále 2017), Tarem Danielem (druhé kolo 2018) a Philippem Kohlschreiberem (třetí kolo 2019). V letech 2020 až 2023 v Kalifornii i kvůli odmítnutí nechat se naočkovat proti nemoci Covid-19 nestartoval. Ani letos tak v Indian Wells nezíská šestou trofej, kterou by překonal rekord. O ten se dál dělí s Rogerem Federerem.

Bez titulu? Na to nejsem zvyklý

Od svého premiérového triumfu v Amersfoortu 2006 je Djokovič teprve potřetí v kariéře v polovině března bez jediného sezonního titulu. Dosud se mu to stalo jen v letech 2018 a 2022, předloni ale bojoval se zákazem vstupu do Austrálie či USA a byl limitován omezeným počtem turnajů. Letos se včetně United Cupu představil na třech akcích s bilancí 8:3.

"Ano, letos jsem bez titulu. Je to něco, na co nejsem zvyklý. Většinu kariéry jsem sezonu začínal triumfem na grandslamu, v Dubaji nebo jiném turnaji. Ale tohle je součást sportu, musíte to akceptovat. Někdy vyhrajete, někdy prohrajete. Teď jen doufám, že zase nějaké výhry přidám. Každá trofej, kterou případně získám, bude skvělá. Trošku se na posledních turnajích motám v jakémsi negativním kruhu, kde se neblížím svým ideálním výkonům," dodal vítěz 98 turnajů.

Naposledy Djokovič triumfoval v listopadu na Turnaji mistrů, kdy po Cincinnati, US Open a Šanghaji ovládl čtvrtou akci po sobě. Od té chvíle prohrál 4 z 13 zápasů, třikrát ztroskotal na soupeři z Itálie. Dvakrát padl s Jannikem Sinnerem a jednou s Australanem Alexem de Minaurem.

Nardi měl před příletem do Indian Wells na kontě jen sedm výher proti členům TOP 100. Vylepšit bilanci neměl ani v Kalifornii, neboť vypadl v kvalifikaci s Davidem Goffinem a pomalu si začínal balit kufry. Po odhlášení nasazeného Tomáse Martína Etcheverryho ale dostal druhou šanci a připisuje si nové milníky.

Dvacetiletý Ital startuje počtvrté v kariéře na turnaji Masters 1000 a poprvé na tvrdém povrchu. Poprvé na takto velkém turnaji vyhrál zápas v hlavní soutěži, proti Zhizhen Zhangovi si připsal premiérovou výhru nad hráčem TOP 50 a nyní na něj navázal senzačním skalpem světové jedničky.

"Myslím, že je to zázrak. Jsem dvacetiletý kluk mimo stovku světového žebříčku a právě jsem porazil Novaka. Je to bláznivé," zářil zaskočený Nardi po skalpu svého dětského idolu, díky němuž se poprvé posune do TOP 100. "Myslím, že před touto nocí mě nikdo neznal. Doufám, že se divákům moje hra líbila, já jsem s ní velmi spokojený," pochvaloval si.

Nardi hraje hlavní soutěž na turnaji ATP pojedenácté v kariéře. Až dosud měl na kontě pouhé dvě výhry a nikdy nevyhrál dva zápasy po sobě. V osmifinále vyzve domácího Tommyho Paula. "Hraju proti němu? Opravdu? To jsem nevěděl, los neznám. Díky, že jste mi to řekli," přiznal na tiskové konferenci italský mladík, že na soupeře po Djokovičovi neměl ani pomyšlení.

