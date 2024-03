Příběh pokračuje. V Indian Wells se po šesti letech střetnou maminky Wozniacká s Kerberovou

Angelique Kerberová a Caroline Wozniacká během US Open 2019

V osmifinále turnaje WTA 1000 v Indian Wells dojde po šesti letech na celkově již 16. vzájemný souboj tenistek a kamarádek s polskými kořeny – Dánky Caroline Wozniacké (33) s Němkou Angelique Kerberovou (36). Bývalé světové jedničky a grandslamové šampionky, které v uplynulých měsících obnovily kariéry po mateřské pauze, budou usilovat o první čtvrtfinále po porodu.

Ty dvě na sebe narazily poprvé už v roce 2008 ve Stockholmu, kdy tehdy osmnáctiletá Caroline Wozniacká vykročila za ziskem prvního titulu na okruhu WTA. Od té doby se střetly ještě čtrnáctkrát, vítězky vzájemných soubojů pak často celý turnaj ovládly.

Přitom ve finále se utkaly jen dvakrát. O tři roky starší Angelique Kerberová vyhrála na půdě soupeřky v Kodani 2012 i před domácími fanoušky ve Stuttgartu 2015. Uspěla i v jediném souboji na grandslamu (US Open 2016).

Obě vystoupaly na vrchol světového žebříčku a vyhrály grandslam. Wozniacká slavila až na Australian Open 2018, Kerberová byla úspěšná třikrát – na Australian Open 2016, US Open 2016 a ve Wimbledonu 2018.

Naposledy si proti sobě dcery polských rodičů zahrály 10 let po premiérovém souboji na trávě v Eastbourne 2018, kdy po třísetové bitvě a odvrácení mečbolu zvítězila Wozniacká a vzájemnou bilanci upravila na 7:8. A turnaj... Vyhrála. O rok později byla Kerberová hostem na svatbě své kamarádky Wozniacké, v oficiálním zápase se už ale znovu nepotkaly.

Wozniacká totiž v lednu 2020 ukončila kariéru kvůli zdravotním problémům (revmatoidní artritidě). Porodila dvě děti a návrat na kurty neplánovala. V dubnu 2022 v Kodani odehrála rozlučkovou exhibici proti... Ano, možná hádáte správně – proti Kerberové.

Kerberová kariéru přerušila v srpnu 2022 primárně kvůli těhotenství, nicméně skončit s tenisem neměla v úmyslu.

A byť se to v předchozích letech zdálo být velmi nepravděpodobné, po bezmála šesti letech se obě dočkají celkově 16. vzájemného zápasu. Dánka v létě 2023 po třech a půl letech překvapivě obnovila kariéru a Němka se na kurty vrátila na začátku sezony 2024 necelý rok po porodu.

Střetnou se v osmifinále prestižního turnaje WTA 1000 v Indian Wells, kde šampionka z roku 2011 Wozniacká a finalistka ročníku 2019 Kerberová vyhrály už po třech zápasech.

"Budeme se snažit odehrát dobrý zápas, předvést velkou bitvu. Jsme kamarádky a zůstane to tak i po zápase. Ale vyhrát budeme chtít obě. Nakonec jsou ale důležitější věci než tenisový zápas, ale pro publikum a všechny kolem by to mohlo být zajímavé utkání," uvědomuje si Kerberová.

"Bude to skvělý zápas. Už jsme spolu odehrály spoustu duelů, moc dobře se známe. Nemáme před sebou žádná tajemství. Bude to jen o tom, kdo v ten den bude lepší. Může to dopadnout jakkoliv," uvedla Wozniacká.

Wozniacká po loňském postupu do osmifinále US Open v nové sezoně strádala. Ze čtyř duelů vyhrála jediný, navíc po skreči soupeřky. V Indian Wells ale vyřadila už tři sokyně. Po výhře 6:2, 4:6, 6:0 nad domácí Katie Volynetsovou a třetím vítězství v řadě otočila letošní bilanci na 4:3.

"Kdykoliv jsem trefila kratší údery, ona do toho šla a změnila ráz výměny. Byl to hodně těžký zápas se spoustou dlouhých výměn. Jsem moc ráda, že jsem ho nakonec zvládla," komentovala Wozniacká.

Kerberová po návratu na kurt prohrála šest ze sedmi zápasů, když porazila jen Ajlu Tomljanovicovou během United Cupu po odvrácení mečbolů. V Indian Wells ale skolila už tři soupeřky včetně světové desítky Jeleny Ostapenkové (členku TOP 10 porazila poprvé od listopadu 2021) a devatenáctky Veroniky Kuděrmetovové. Rusku porazila 6:4, 7:5.

"Byl to velmi intenzivní zápas. Je to pro mě velmi důležité vítězství, které mi dodává sebevědomí do dalších kol. Myslím, že jsem na dobré cestě hrát skvělý tenis proti těm nejlepším hráčkám," pochvalovala si Kerberová.

607. hráčka světa Kerberová je první tenistkou mimo TOP 600, která se v Indian Wells prodrala mezi šestnáctku nejlepších. V chráněném žebříčku, který mohou tenisté využít v případě delší zdravotní pauzy, vystoupala už na 31. místo.

Vítězka souboje Wozniacké s Kerberovou by v následném čtvrtfinále mohla vyzvat současnou světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Polku, která ve třetím kole nedala šanci Lindě Noskové, v osmifinále čeká Kazaška Julie Putincevová.

V Indian Wells startovalo celkem sedm tenisových maminek. V pondělí o postup do osmifinále zabojují také další bývalá světová jednička Naomi Ósakaová z Japonska a někdejší třetí hráčka světa Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells