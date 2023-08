Noskovou počasí nerozhodilo, na Livesport Prague Open si zahraje o první titul

Linda Nosková ve Stromovce postoupila podruhé do finále turnaje WTA.

Více než den dlouhé čekání na lepší počasí Lindu Noskovou (18) nevykolejilo. Na domácím Livesport Prague Open ve Stromovce smetla 6:1, 6:1 Němku Tamaru Korpatschovou (28) a těsně před dalším přerušením programu kvůli dešti stihla postoupit do svého druhého finále na okruhu WTA. O premiérový titul si osmnáctiletá Češka zahraje netradičně až v pondělí, neboť se v neděli nestihlo dohrát ani druhé semifinále mezi Japonkou Nao Hibinovou (28) a Rumunkou Jaqueline Cristianovou.

Linda Nosková a Tamara Korpatschová se semifinálového souboje dočkaly až po marném celodenním sobotním čekání a nedělním odloženém startu o tři a půl hodiny.

Až hodinu po poledni přestalo nad kurty ve Stromovce pršet a k radosti tenistek, pořadatelů i fanoušků se mohlo začít hrát. Osmnáctiletá Češka se s vědomím možnosti dalšího přerušení snažila o rychlé ukončování výměn a spěchala za vítězstvím.

Taktiku si nastavila správně. O deset let starší soupeřku zasypala 25 winnery, udělala jen 12 nevynucených chyb a po 65 minutách zvítězila drtivě 6:1, 6:1.

Sestřih zápasu Nosková – Korpatschová Livesport

"Od té chvíle, co jsem tady čekala, jsem musela být připravená, že se začne hrát v podstatě kdykoliv. Vždycky se to o hodinu posouvalo, takže jsem tu musela čekat celý den. Bylo to vyčerpávající, ale podařilo se mi hrát stejně jako předevčírem ve čtvrtfinále," přiznala Nosková v pozápasovém rozhovoru na kurtu, během se znovu lehce rozpršelo.

"Ale jsem ráda, že jsem ten zápas zvládla a hrála dobře. Poslední dva dny jsem neměla moc možností hrát ani trénovat, takže jsem se snažila nehrát příliš dlouhých výměn a chodila si pro vítězné míče. Šla jsem si za tím a to je moje hra," pochvalovala si česká teenagerka.

Vítězka předloňského Roland Garros juniorek Nosková v Praze odehrála devět setů, osm z nich vyhrála a sedmkrát přitom neztratila víc jak dva gamy. Postupem do finále překonala loňský výsledek na Livesport Prague Open a vyrovnala maximum na okruhu WTA z letošní 'pětistovky' v Adelaide, kde prohrála až s Arynou Sabalenkovou.

Již osmý z devíti ročníků pražského podniku WTA 250, který se koná od roku 2015, bude mít ve finále domácí zástupkyni a Nosková se může stát jeho šestou českou šampionkou. Premiérový ročník vyhrála Karolína Plíšková, v dalších letech na ni navázaly Lucie Šafářová (2016), Petra Kvitová (2018), Barbora Krejčíková (2021) a Marie Bouzková (2022).

O premiérový titul si Nosková zahraje až v pondělí, neboť deštivé počasí o víkendu nedovolilo zkompletovat ani finálovou dvojici. Semifinálový souboj Japonky Nao Hibinové s Rumunkou Jaqueline Cristianovou byl kvůli dešti třikrát přerušený a dohrávat se bude před pondělním finále.

Japonsko-rumunský souboj na kurtu číslo 1 byl vinou dešťové přeháňky přerušen poprvé za stavu 4:6 a 3:1 z pohledu Japonky a podruhé ve třetím setu za stavu 1:1. Ani třetí pokračování o vítězce nerozhodlo, blíž k vítězství má Hibinová, jež v rozhodujícím dějství vede 5:2 a 15:15 při servisu soupeřky.

I když předpověď počasí na pondělí opět není ideální, minimálně v odpoledních hodinách by měl být prostor pro dohrání turnaje. "V 10:00, pokud počasí dovolí, začne na centrkurtu dohrávka semifinále (Cristian vs. Hibino). Finále singlu začne nejdříve v 10:30 hodin. Po jeho konci bude následovat ceremoniál, 30 minut po jeho skončení začne finále deblu," oznámili pořadatelé na konci nedělního dne.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Myšlenky na nedohrání turnaje

Program letošního Livesport Prague Open od prvního dne komplikuje deštivé počasí, kvůli kterému byl odložený dokonce kompletní sobotní semifinálový program.

Po 24 hodin trvajícím dešti v neděli ráno v Praze přestalo pršet, pořadatelé okamžitě začali vysoušet kurty a tenistky se protahovaly v posilovně, aby se od 10:00 mohlo začít s o den odloženými semifinálovými duely. Nedělní ranní optimismus organizátorů ale znovu pokazilo drobné, nicméně vytrvalé mrholení a semifinálové duely začaly až ve 13:30.

Už v pátek mluvčí turnaje Karel Tejkal mluvil o variantě, že se turnaj bude dohrávat až v pondělí, a to i vzhledem k účasti Hibinové ve finále čtyřhry. A v neděli dokonce zazněla možnost nedohrání turnaje.

"Pokud se turnaj nedohraje ani v pondělí, turnaj skončí tam, kde zrovna je. Hráčky dostanou body za semifinále (finále) a turnaj bude nedohrán," odpovídal ředitel turnaje Miroslav Malý na nejčastější dotazy ke změně programu.

Před dvěma lety se nedohrálo v Melbourne

Naposledy zůstal turnaj WTA nedohrán před dvěma lety v Melbourne, kdy bylo nejen tenisové dění výrazně ovlivňováno koronavirovými opatřeními. Tehdy jeden z jednorázových podniků před Australian Open poznamenaly časté karantény související s kontakty s osobami, které měly pozitivní test na Covid-19.

Některé dny se dokonce vůbec nehrálo a už před semifinálovými duely bylo rozhodnuto, že finále se konat nebude a vítězky semifinále dostanou body i prize money za postup do finále (Estonka Anett Kontaveitová a Američanka Ann Liová).