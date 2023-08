Tenisový Livesport Prague Open bude čekat na konec deště. Variantou je i pondělní finále

Tenisový Livesport Prague Open zřejmě po odehraných čtvrtfinálových zápasech čeká neplánovaná pauza. V sobotu a v neděli má totiž v české metropoli pršet. Už po pátečních čtvrtfinále organizátoři zakryli centrální kurt plachtou a budou čekat na lepší počasí.

Pokud počasí dovolí, měly by se v sobotu odehrát dva semifinálové zápasy. K tomu prvnímu by měly nastoupit Jaqueline Cristianová z Rumunska a Nao Hibinová z Japonska. Druhou semifinálovou dvojici tvoří domácí Linda Nosková a Tamara Korpatschová z Německa.

"Bude se čekat na možnost, začít hrát. Tenistky ale už byly informovány o variantě, že by se celý sobotní program mohl přesunout na neděli. Pokud by nebylo možné hrát ani v neděli, je variantou i to, že by se turnaj dohrával v pondělí," informoval v průběhu pátečního večera tiskový mluvčí turnaje Karel Tejkal.

Nastalou situaci komplikuje i účast Japonky Nao Hibinové ve finále čtyřhry. Té se v Praze daří a v neděli by měla hrát společně s Gruzínkou Oksanou Kalašnikovovou zápas proti americko-francouzské dvojici Quinn Gleasonová – Elixane Lechemiová.

Pořadatelé Livesport Prague Open pokračují v postupném odkládání začátku sobotního programu. Navzdory nepříznivé předpovědi v tom musí pokračovat a hráčky by měly zůstávat neustále v provozní teplotě. Aktuálně bylo oznámeno, že se nezačne dříve, než v 13:30.

"O postupném odkládání zápasů rozhoduje WTA a hlavní rozhodčí. Podmínkou zahájení hry je, aby byl kurt způsobilý a nedošlo k ohrožení zdraví hráček. Není možné zrušit celý hrací den s předstihem. Neustále sledujeme předpověď počasí, na jejímž základě jsou zveřejňovány aktuální informace. V případě zlepšení a stabilní předpovědi jsme připraveni semifinále neprodleně zahájit. Pokud by se dnes nedohrálo, zbývající program by byl odložen na neděli. Pokud by se nestihly zápasy odehrát ani v neděli, je v souladu s pravidly WTA, že by se dohrávalo v pondělí," oznámil tiskový mluvčí turnaje Karel Tejkal.