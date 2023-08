Suverénní Nosková na Livesport Prague obhájila semifinále, Martincová po debaklu končí

Dva diametrálně odlišné výkony předvedly české tenistky ve čtvrtfinále domácího Livesport Prague Open. Linda Nosková (18) převálcovala za necelou hodinu hry 6:0, 6:2 Slovenku Karolínu Annu Schmiedlovou (28), obhájila loňský výsledek a s Němkou Tamarou Korpatschovou (28) si zahraje o druhé finále na okruhu WTA. Naopak Tereza Martincová (28) další obrat nepředvedla, předloňská finalistka schytala ve výprask 1:6, 2:6 od lucky losera Nao Hibinové (28) a na první semifinále na turnajích WTA od loňského června nedosáhla.

Linda Nosková v Praze předvádí výkony jako na houpačce. Po úvodní drtivé výhře nad americkou kvalifikantkou Elvinou Kalievovou a středečním utrápeném obratu proti lucky loserovi Ankitě Rainaové z Indie v páteční čtvrtfinále nedala šanci Slovence Karolíně Anně Schmiedlové.

V prvním setu osmnáctiletá Češka zaznamenala 12 winnerů, udělala jen 4 nevynucené chyby a soupeřce povolila uhrát pouhých osm fiftýnů. Ve druhé sadě si sice s komfotním náskokem dvou brejků dovolila ztratit podání, ale víc už Slovence nedovolila a po 52 minutách hry zvítězila jednoznačně 6:0, 6:2.

"Jsem ráda, že jsem se po včerejšku oklepala a předvedla tu svůj nejlepší výkon. Servisem jsem si znovu moc nepomohla, možná tam bylo pár es, ale na průběh neměly vliv. Musela jsem si pomoct něčím jiným, hlavně dropshoty," řekla Nosková v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi.

"Dnešek byl o hodně jiný než včerejšek. Tyhle moje vlny nahoru dolů jsou pro mě někdy dost těžké. Hlavní ale je, že jsem dnes dokázala nad takovou hráčkou, řekněme jednoduše, vyhrát," doplnila na tiskové konferenci.

Sestřih zápasu Schmiedlová – Nosková Livesport

Vítězka předloňského Roland Garros juniorek postoupila do semifinále turnaje WTA potřetí v kariéře. Loni v Praze v něm prohrála s pozdější šampionkou Marií Bouzkovou, letos v lednu na 'pětistovce' v australském Adelaide padla až ve finále s Arynou Sabalenkovou.

O druhé finále si rodačka z Valašska zahraje s další o deset let starší sokyní Tamarou Korpatschovou. "Moc jí neznám. Vlastně jsem do teď ani nevěděla, že s ní budu hrát. Uvidíme, co na ni vymyslíme," dodala Nosková.

Osmadvacetiletá Korpatschová přehrála 7:6, 6:1 Alizé Cornetovou, včetně kvalifikace neprohrála pět zápasů a deset zápasů v řadě a zahraje si o své premiérové finále na okruhu WTA.

Nosková se může stát již šestou domácí vítězkou pražského turnaje WTA, který se koná od roku 2015 a jeho premiérový ročník vyhrála Karolína Plíšková. V dalších letech na ni navázaly Lucie Šafářová (2016), Petra Kvitová (2018), Barbora Krejčíková (2021) a Marie Bouzková (2022).. Během osmi ročníků se pouze před třemi lety konalo finále bez české účasti.

"Jsem ráda, že jsem uspěla, ale spokojenost bude, až turnaj vyhraju. Ještě dvě kola," plánuje Nosková. "Vždycky se říká, že je dobré dosáhnout alespoň toho, co minulý rok. Ale samozřejmě chci tenhle turnaj vyhrát. S tím jsem do toho šla," doplnila.

Tereza Martincová se na domácím Livesport Prague Open dočkala teprve čtvrtého a pátého vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu v letošní nepovedené sezoně. Zároveň dosáhla na své první čtvrtfinále na turnajích WTA od loňského října, kdy se mezi nejlepší osmičku probojovala v ostravské hale.

Pražská rodačka, která si v tomto dějišti předloni zahrála své jediné dosavadní finále na hlavní tour, ale přišla o solidní šanci na první semifinále na této úrovni od loňského června, celkově šesté, a také návrat do elitní stovky světového hodnocení.

Statistiky utkání. Livesport

V úvodních kolech otočila souboj s kvalifikantkou a krajankou Gabrielou Knutsonovou i Číňankou Yue Yuan, ale proti lucky loserovi Nao Hibinové další obrat nepředvedla. Martincová se nechala v rozhovorech slyšet, že ji v předchozích dvou zápasech svazovala nervozita. V pátek sice tak nervózně nepůsobila, nicméně od začátku zápasu nebyla schopná najít recept.

Martincová ve čtvrtfinále neměla nárok LIVESPORT PRAGUE OPEN / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Martincová trefila v utkání 76% prvních podání, ovšem po prvním ani druhém nedokázala získat více než 38% bodů a uhájila pouze jeden z osmi gamů na servisu. Proti skvěle hrající Japonce tahala od začátku za kratší konec. Na pomalejším betonu neměla potřebnou razanci na to, aby výměny zakončovala, a soupeřka byla naopak se svými liftovanými údery velmi úspěšná. S turnajem se bývalá světová čtyřicítka rozloučila za hodinu a 11 minut.

Sestřih zápasu Martincová – Hibinová Livesport

Hibinová, jež ve finále kvalifikace nestačila na antukářku Emilianu Arangovou, startuje v pražské Stromovce podruhé a stejně jako loni prošla coby lucky loser do závěrečných kol. V sobotu nastoupí ke svému prvnímu semifinále na turnajích WTA od září 2020. Její soupeřkou bude Jaqueline Cristianová, s Rumunkou jediný předchozí souboj letos v kvalifikaci v Aucklandu zvládla.

Cristianová si zahrála v pátek své první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu od sezony 2021, během níž posbírala všech pět předchozích čtvrtfinálových účastí na této úrovni, a porazila 6:4, 1:6, 6:2 nasazenou osmičku Katerynu Baindlovou. Přemožitelka turnajové jedničky a obhájkyně titulu Marie Bouzkové zabojuje o své druhé finále.

Tereza Martincová po vypadnutí ve čtvrtfinále Livesport Prague Open 2023. Livesport

Výsledky ženské dvouhry v Praze