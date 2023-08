POHLED: Turnaj plný nástrah dopadl zdárně, za rok mohou být odměnou Praze i hvězdy

Zatímco na loňský ročník pražského tenisového klání Livesport Prague Open svítilo sluníčko nejen na obloze, ale i obrazně, letos to byla pro organizátory zatraceně těžká zkouška. Den po dni přicházela jedna výzva za druhou. Ale dohrálo se. A zdá se, že po turnaji výzev by se příští rok ve Stromovce snad za odměnu měla představit velmi solidní sestava hráček.

Déšť, déšť a déšť. Na poměry českého léta to byla netradiční situace. Zatímco loni každý hledal v tropických vedrech aspoň kousky stínu, letos se v české metropoli výrazně ochladilo a v průběhu soboty překvapil šéf turnaje informací, že by se letošní edice vůbec nemusela dohrát. Kdyby totiž propršel i pondělní den, turnaj by skončil.

Situaci, jaká se na okruhu WTA stala naposledy téměř před čtvrt stoletím (v roce 2000 ve Scottsdale), ale organizátoři nakonec dokázali mravenčí prací předejít. Už v pátek večer preventivně plachtou přikryli centrkurt a doufali, že aréna bude po skončení vytrvalého deště připravená. V sobotu se hrát opravdu nedalo, ale neděli se nakonec podařilo s vypětím sil zachránit. Sice to na úvod byl marný pokus, protože hned po odkrytí plachty znovu začaly na Stromovku padat kapky deště, permanentně připravené čety však nakonec dokázaly připravit aktérkám hned dvě arény na souběžně hraná semifinále. V pondělí se už počasí umoudřilo a tak se turnaj dočkal vítězek nejen dvouhry, ale i čtyřhry.

Výsledky Livesport Prague Open

Počasí ale nebyla jediná nepříjemnost, se kterou se musel organizační štáb vypořádat. Když oznamujete zprávu, že první nasazená hráčka a hlavní hvězda turnaje těsně před začátkem poslala omluvenku, nemluví se k médiím dobře, ač to není vaše chyba. A když pak vypadne hned první den turnaje i náhradní jednička, říkáte si, co vás čeká dál. Záplatou na nepovedené "minipříběhy" Barbory Krejčíkové a Marie Bouzkové se ale naštěstí stalo okázalé loučení Barbory Strýcové. Ta sice také vypadla hned v prvním kole, její živelně lidské představení ale bylo tak emotivní, že se na negativa zapomnělo.

Barbora Strýcová po svém posledním utkání kariéry před českými fanoušky na turnaj Livesport Prague Open 2023. Livesport

Při výčtu událostí, který Livesport Prague Open letos provázely, je samozřejmě třeba zmínit i to, že se turnaj odehrál bez ruských a běloruských tenistek. Rychlý sled událostí nastal poté, co ještě před startem turnaje bylo už na letišti jedné z přihlášených hráček oznámeno, že na české území nebude vpuštěna. Pro tenisový svět to byla kontroverzní záležitost a pro Česko, které cítí blízkost válečného konfliktu na Ukrajině, citlivá věc.

Nutno říci, že organizátoři vlastně vůbec neměli žádnou rozhodovací roli. Vše bylo v gesci české cizinecké policie, která se řídila nedávným vládním rozhodnutím. Aby však nenastaly další komplikace, dostaly od štábu turnaje vyrozumění všechny přihlášené Rusky a Bělorusky, aby cestu do Prahy raději nepodnikaly. Turnaj ve Stromovce tak v tomto ohledu následoval loňský Wimbledon či nedávné klání ve Varšavě. V té souvislosti je ale třeba zmínit i stanovisko samotné WTA. Ta situaci nekomentovala zrovna pozitivně.

Rozhovor s ředitelem Livesport Prague Open Miroslavem Malým. Livesport

Přesto se zdá, že budoucnost pražského podniku tento střet zájmů neohrozí. Po skončení turnaje totiž prozradil ředitel podniku Miroslav Malý čerstvé plány na další rok.

Prague Open má dostat v kalendáři místo před pařížskou olympiádou, která se odehraje v ikonickém areálu Stade Roland-Garros. A i kvůli tomu se v Praze zase má hrát znovu na antuce. Právě tento faktor by do české metropole měl přilákat dost zajímavých jmen. Všechny hráčky totiž budou chtít být na svátek pod pěti kruhy dobře rozehrané.