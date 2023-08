Příští rok se vrátíme na antuku, odhaluje plány ředitel Livesport Prague Open

Letošní edice Livesport Prague Open byla pro jeho ředitele Miroslava Malého vysilující. Navzdory deštivému počasí se turnaj kategorie WTA 250 nakonec podařilo dohrát, za rok se každopádně chystá velmi zajímavá změna. Ve Stromovce by se po třech letech zase mělo hrát na antuce.

Když se po covidové době v hledalo místo v kalendáři, dostal pražský turnaj termín po Wimbledonu a tradiční antuku vystřídal hard pod širým nebem. Tři roky se hrálo na modře natřených kurtech. Příští edice, rok 2024 ale zřejmě opět bude ve znamení oranžové hlíny.

"Důvod je prostý, za rok se bude v Paříži hrát olympiáda a my intenzivně komunikujeme s WTA o tom, že bychom turnaj uspořádali na antuce," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy Miroslav Malý.

Znamená to tedy, že turnaj změní i svůj termín? Olympijské hry začínají 26. července.

"Byli jsme poměrně úspěšní v jednáních, budeme mít turnaj před olympiádou. Společně v kooperaci s WTA tedy komunikujeme i o termínu finále, a snažíme se ho přizpůsobit tak, aby holky, které budou hrát o titul, mohly hrát jak u nás, tak aby stihly i zahajovací ceremoniál olympiády. Prostě chceme, aby to pro ně bylo co nejpříjemnější. Po Wimbledonu se bude muset hrát na antuce, a tak očekáváme hojnou účast."

Rozhovor s ředitelem turnaje Livesport Prague Open Miroslavem Malým. Livesport

Letos jste museli turnaj prodlužovat o jeden den. Jak náročné bylo, čekat na to, až se umoudří počasí?

"Jsem rád, že se to zvládlo dohrát. Vynaložili jsme značné úsilí, aby se to podařilo. Není to jen o hráčkách a rozhodčích, ale o celé organizaci, ať už jsou to sběrači, televize, security, transport. Celý tým lidí tu musí být o den déle. Ale už od soboty jsme na tom pracovali. Jsou to hodiny práce a úsilí celého týmu."

V průběhu pátečního dne jste naznačovali pondělní finále, v sobotu ale padla i informace o tom, že by se turnaj nemusel vůbec dohrát. Kdo o tom rozhoduje?

"Náš zájem je samozřejmě takový, začít vždy co nejdříve. Rozhodčí naopak myslí na zdraví aktérek a se snaží hráčky pustit na kurt, až když je hratelný, není mokrý nebo vlhký. Posouváme program po hodinách. Kdybychom se včera podívali na předpověď a rovnou celý den zrušili, neodehráli bychom semifinále. Čeká se a čeká a hlavní slovo má rozhodčí. To je běžná praxe."

Finále nakonec proběhlo v pondělí dopoledne. Nemrzí vás, že nakonec nemohly být plné tribuny?

"Přišlo přes 500 lidí, což je vzhledem k tomu, že to bylo dopoledne v pracovní den velmi hezké číslo. Takže i tak mám radost. Ale samozřejmě je škoda, že jsme nemohli zažít atmosféru vyprodaného kurtu. Už pátek naznačoval, jak by to mohlo vypadat, když diváci hnali Lindu Noskovou za postupem do semifinále…"