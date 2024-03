Sinner i Alcaraz zvládli vstup do Masters v Miami, Medveděv úspěšně odstartoval obhajobu

Sinner i Alcaraz zvládli vstup do Masters v Miami, Medveděv úspěšně odstartoval obhajobu

Loňský finalista Jannik Sinner (22) postoupil při všech třech předchozích startech v Miami minimálně do čtvrtfinále a úspěšně vstoupil i do letošního ročníku floridského Masters, když si poradil 6:3, 6:4 s krajanem Andreou Vavassorim (28). Vstup do turnaje zvládl v rámci sobotního programu i předloňský šampion Carlos Alcaraz (20), za obhajobou titulu vykročil Daniil Medveděv (28).

Jannik Sinner dorazil na Floridu po zklamání v kalifornském Indian Wells, kde po semifinálové porážce s pozdějším vítězem Carlosem Alcarazem přišel o sérii 19 vítězství a také letošní neporazitelnost. Šampion lednového Australian Open si může spravit chuť v Miami, kde všechny tři předchozí starty přetavil minimálně ve čtvrtfinálovou účast a už dvakrát hrál finále, naposledy loni.

Do letošního ročníku vstoupil jeden z největších favoritů hladkou výhrou nad Andreou Vavassorim a upravil svou bilanci s krajany, se kterými zvládl už 12 soubojů v řadě, na 34:4. Favoritovi stačil v derby, které se kvůli dešti protáhlo na dva dny, jeden brejk v každém setu. Svůj servis si totiž hájil bez problémů a v utkání nečelil ani jednomu brejkbolu.

Statistiky zápasu. Livesport

Italský mladík opět protáhl obdivuhodnou sérii. S někým figurujícím mimo TOP 100 světového pořadí naposledy prohrál dohraný zápas na konci sezony 2021 ve Stockholmu, a to s bývalou světovou jedničkou a trojnásobným grandslamovým šampionem Andym Murraym.

Ve svém čtvrtém kariérním vystoupení na Miami Open a obhajobě loňské finálové účasti bude pokračovat proti Tallonovi Griekspoorovi. S nizozemskou jedničkou vyhrál všechny tři předchozí souboje bez ztráty setu, ten poslední po cestě za letošním triumfem v Rotterdamu.

Úřadující finalista Turnaje mistrů zároveň bojuje o svou teprve druhou trofej z podniků Masters. Na prestižních tisícovkách poprvé a zatím naposledy kraloval loni v srpnu v kanadském Torontu.

Daniil Medveděv suverénně vykročil za obhajobou loňského triumfu. Třetí nasazený potřeboval v úvodním zápase jen hodinu a 20 minut na to, aby si poradil hladce ve dvou setech s Mártonem Fucsovicsem. Proti Maďarovi využil všechny tři brejkboly, odvrátil obě brejkbolové hrozby a upravil vzájemnou bilanci na 5:1.

Bývalý šampion US Open letos odehrál zatím jen tři turnaje a ze všech odjížděl po velkém zklamání. Nejprve ve finále Australian Open nedotáhl náskok 2:0 na sety proti Jannikovi Sinnerovi, poté zakončil obhajobu titulu v Dubaji už v semifinále po porážce s Ugem Humbertem a následně nezvládl finále s Carlosem Alcarazem na předchozím Masters v Indian Wells.

Loni touto dobou měl ruský tenista na kontě už tři tituly, právě na Masters v Miami získal jeden z pěti loňských vavřínů. Na další triumf čeká od květnové tisícovky na antuce v Římě. Na Floridě bude jeho dalším soupeřem Cameron Norrie.

Fucsovics si zhoršil svou už tak mizernou bilanci s hráči TOP 10 žebříčku na 3:29. Jeden z pouhých tří skalpů zaregistroval právě proti Medveděvovi, a to na French Open 2020.

Carlos Alcaraz už vyhrál oba březnové podniky Masters v Indian Wells a Miami, ale ještě nikdy nedosáhl na Sunshine Double, tedy triumf na obou těchto akcích v jednom roce. Další šanci má letos. Šampion kalifornské tisícovky začal na Floridě drtivým vítězstvím nad Robertem Carballésem.

Svému staršímu krajanovi a antukovému specialistovi nedal dle očekávání výraznější šanci a povolil mu dohromady jen tři gamy. Ve španělském derby zlikvidoval všechny tři brejkboly, sám si vypracoval devět šancí na brejk a pětkrát byl úspěšný. Ačkoli ve druhé sadě ztratil jen jeden game a nečelil brejkbolu, set trval 47 minut.

Předloňský šampion by se mohl za týden přidat k 11 tenistům, kteří dokázali v jednom roce ovládnout Indian Wells i Miami. Naposledy se to povedlo předloni aktuální světové jedničce Ize Šwiatekové. Další krok k Sunshine Doublu se pokusí udělat proti Gaëlovi Monfilsovi, s francouzským veteránem jediný dosavadní souboj zvládl.

Alcaraz si na úvodním Masters sezony v Indian Wells spravil chuť. Španělský supertalent si v kalifornské poušti zahrál své první finále od srpna a slavil svůj první triumf po prvenství loni ve Wimbledonu.

Carballés se nepřekvapivě nedokázal vzepřít papírovým předpokladům a svou úspěšnost se zástupci TOP 10 pořadí upravil na 1:15, porazit dokázal pouze trápícího se Holgera Runeho na loňském US Open. V Miami mohl vyrovnat své maximum na akcích Masters.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami