Macháč je v Miami poprvé ve čtvrtfinále na Masters, vyzve v něm loňského finalistu Sinnera

Tomáš Macháč (23) na Floridě už třikrát vylepšil své maximum na podnicích Masters. Poslední český zástupce v letošním ročníku Miami Open navázal na cenné skalpy Andreje Rubljova a Andyho Murrayho a ve svém prvním osmifinále na prestižních tisícovkách přehrál 6:3, 6:3 svého italského vrstevníka Mattea Arnaldiho (23). O první semifinále na nejvyšším okruhu zabojuje proti Jannikovi Sinnerovi (22).

Tomáš Macháč změřil síly s Matteem Arnaldim podruhé. Loni v Dubaji mu povolil jediný game, ovšem za poslední rok učinili oba aktéři další progres a bylo jasné, že tentokrát bude jeho italský vrstevník vzdorovat mnohem více.

Sestřih utkání Macháč – Arnaldi. Livesport

Český tenista se zpočátku hledal, v úvodních dvou gamech na returnu uhrál dohromady jen jeden bod a první hru na servisu uhájil až po pěti shodách. Snadné srovnání skóre na 2:2 ovšem Macháče povzbudilo, soupeři ihned poté sebral podání, náskok si hájil a set zakončil dalším brejkem.

Také ve druhé sadě Macháč diktoval tempo hry. Tentokrát na servisu začal a v pátém gamu proměnil parádním returnem z bekhendu i svůj třetí brejkbol v zápase, k němuž mu Arnaldi pomohl nevynucenými chybami. Vedení opět dotáhl do vítězného konce a ani ve druhém dějství nemusel řešit žádnou brejkbolovou hrozbu. K prvnímu mečbolu se dostal už na returnu, nicméně utkání musel dopodávat.

Statistiky zápasu. Livesport

Macháč na Floridě už třikrát vylepšil své maximum na turnajích Masters. Hlavní soutěž prestižních tisícovek absolvuje teprve potřetí v kariéře a v Indian Wells v obou případech vypadl ve druhém kole. Proti Arnaldimu navázal na skalpy domácího teenagera Darwina Blanche, Andreje Rubljova, proti němuž zaregistroval svou první výhru nad hráči TOP 10, a dvojnásobného šampiona a bývalé světové jedničky Andyho Murrayho.

Postupem do čtvrtfinále si zajistil debut v TOP 50 žebříčku a také celkově čtvrtou čtvrtfinálovou účast na nejvyšší tour, první na akcích větších než ATP 250. Ve čtvrtfinále neuspěl loni v Houstonu a Stockholmu ani letos v Marseille.

Rovněž Arnaldi si zahrál hlavní soutěž Miami Open poprvé v kariéře a stejně jako Macháč se premiérově probojoval do osmifinále podniků Masters. Mezi nejlepší šestnáctku prošel po dvousetových výhrách nad Arthurem Filsem, Alexanderem Bublikem a Denisem Shapovalovem a zapsal svou první vítěznou sérii od úvodního lednového týdne.

Rodák z Berouna se dostal do svého prvního čtvrtfinále na Masters přesně dva týdny poté, co se to poprvé povedlo Jiřímu Lehečkovi v Indian Wells. Nejlepší Čech v žebříčku narazil v kalifornské poušti na Jannika Sinnera a právě vítěze letošního Australian Open potká ve čtvrtfinále i Macháč.

Jannik Sinner měl famózní vstup do aktuální sezony, triumfy na Australian Open a na pětistovce v Rotterdamu protáhl svou vítěznou sérii trvající od konce předchozího roku na 19 zápasů. V semifinále úvodního Masters v Indian Wells však po porážce s Carlosem Alcarazem o letošní neporazitelnost přišel.

Na vítěznou vlnu se vrátil o týden později v Miami, kde si na úvod poradil s krajanem Andreou Vavassorim. V posledních dvou duelech měl ovšem nečekané potíže, nejprve musel otáčet souboj s Tallonem Griekspoorem a poté nebyl daleko od manka dvou brejků proti Christopherovi O'Connellovi. Ze stavu 1:3 a 0:30 se ale vyhrabal a po skončení šesté hry získal sedm gamů v řadě, což mu zajistilo vedení 6:4, 3:0. Náskok si dle očekávání pohlídal.

Sinner si může ve svém oblíbeném dějišti spravit chuť po nezdaru v Indian Wells. V Miami prošel i při svém čtvrtém startu do čtvrtfinále. Zatímco předloni v něm skrečoval, o rok dříve a loni se probojoval až do závěrečného kola. Na turnajích Masters dosud triumfoval pouze loni v srpnu v Torontu.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami