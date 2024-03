Tennis Tracker: Gauffová v Miami po pomalejším startu dominovala, v osmifinále je i Pegulaová

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 24. března?

21:14 – Nedělní program v Miami narušila dešťová přeháňka. Přerušeny byly všechny rozehrané zápasy včetně duelu Tomáše Macháče, který prohrává 5:7, 2:1 s Andym Murraym.

20:22 – Jessica Pegulaová si čtvrtým rokem po sobě zahraje osmifinále podniku WTA 1000 v Miami. Světová pětka ve třetím kole zdolala 7:5, 6:4 Leylah Fernandezovou. Semifinalistku posledních dvou ročníků čeká v dalším kole derby s krajankou Emmou Navarrovou (H2H 0:0).

19:31 – Holger Rune nenajde cestu ven z krize ani na probíhajícím podniku v Miami. Dánský supertalent se dokonce s floridskou tisícovkou rozloučil hned po prvním zápase, a to po výprasku 1:6, 1:6 od 57. hráče světa Fábiána Marozsána, který si připsal i svůj třetí skalp TOP 10 na turnajích Masters. Maďar se ve třetím kole utká s Alexejem Popyrinem (H2H 0:0), přemožitelem Jiřího Lehečky. Více informací najdete v článku.

19:04 – Jiří Lehečka překvapivě skončil na Masters v Miami hned po prvním zápase, nejlepší Čech v žebříčku ATP nestačil dvakrát 4:6 na Alexeje Popyrina a teprve podruhé v sezoně nezvládl vstup do turnaje. Australan si o osmifinále zahraje s Fábiánem Marozsánem, nebo Holgerem Runem. Více informací najdete v článku.

Sestřih zápasu Lehečka – Popyrin. Livesport

18:13 – Coco Gauffová měla pomalejší vstup do utkání třetího kola na tisícovce v Miami. Nasazená trojka prohrávala 2:4 a čelila brejkbolům, ovšem po jejich likvidaci už neztratila ani jeden game a Océane Dodinovou přehrála 6:4, 6:0. V osmifinále se americká jednička utká s Caroline Garciaovou, či Naomi Ósakaovou a bude usilovat o své premiérové čtvrtfinále na této akci.

17:37 – Sorana Cirsteaová oplatila po setech 7:5, 6:2 pár týdnů starou porážku světové jedenáctce Darje Kasatkinové a při 16. startu na Miami Open teprve potřetí postoupila do osmifinále. Loňská semifinalistka se v něm střetne s domácí Danielle Collinsovou, nebo Elinou Avanesjanovou.

17:19 – Jiří Veselý prohrál úvodních sedm zápasů v letošní sezoně a prvního vítězství se dočkal až nyní v kvalifikaci na challengeru v Neapoli. Aktuálně 284. hráč světa přehrál 6:2, 6:3 domácí divokou kartu Gianlucu Cadenassa, který figuruje na začátku druhé tisícovky žebříčku.

13:15 – Zranění nepustí Kateřinu Siniakovou na turnaji v Miami ani do čtyřhry. Poté, co skrečovala singlový zápas druhého kola, odhlásily se s australskou parťačkou Storm Hunterovou podle asociace WTA kvůli problémům s pravou kyčlí české tenistky. Na předchozím velkém turnaji v Indian Wells hrály Siniaková s Hunterovou finále. Do deblové soutěže nakonec nezasáhnou ani Marie Bouzková se Sarou Sorribesovou.

11:26 – Dominika Šalková ovládla halový podnik kategorie W75 ve slovinském Mariboru a získala svou nejcennější trofej. Jedna z řady talentovaných českých teenagerek přehrála 6:2, 6:4 Taliu Gibsonovou z Austrálie a zvládla i své páté kariérní finále na profesionální tour. V žebříčku se posune o více než 30 míst a bude debutovat v nejlepší dvoustovce. Více informací najdete v článku.

06:24 – Jelena Ostapenková ani ve třetím vzájemném souboji s Annou Kalinskou neuhrála set, světová desítka schytala ve třetím kole podniku WTA 1000 v Miami výprask 3:6, 1:6. Ruska, která nedávno zazářila skalpem Igy Šwiatekové a postupem do finále tisícovky v Dubaji, ve svém prvním osmifinále na Miami Open vyzve další členku TOP 10 Mariu Sakkariovou (H2H 0:1).

06:22 – Aryna Sabalenková se probíhajícího Miami Open zúčastnila navzdory tragické smrti bývalého partnera a s floridskou tisícovkou se rozloučila už po druhém zápase. Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open do turnaje vstoupila výhrou nad velmi dobrou kamarádkou Paulou Badosaovou, ovšem ve třetím kole podlehla 4:6, 6:1, 1:6 Anhelině Kalininové. Ukrajinka v osmifinále nastoupí proti Julii Putincevové (H2H 1:2). Více informací najdete v článku.

06:19 – Jelena Rybakinová absolvuje v Miami svůj první turnaj po měsíční zdravotní pauze a po Claře Tausonové se na postup nadřela i proti Taylor Townsendové. Loňská finalistka udolala Američanku po zhruba dvouapůlhodinovém boji 6:3, 6:7, 6:4 a v osmifinále se střetne s další domácí zástupkyní Madison Keysovou (H2H 1:2). Více informací najdete v článku.

06:15 – Ons Jabeurová v letošní sezoně stále marně hledá formu. Světová šestka skončila na tisícovce v Miami hned po úvodním zápase, když nestačila 1:6, 6:4, 3:6 na Elinu Avanesjanovou. Pro úřadující finalistku Wimbledonu se jedná o už čtvrtou porážku v řadě, v aktuálním roce vyhrála jen dva ze sedmi duelů. Mladá Ruska ve svém premiérovém třetím kole na podnicích WTA 1000 vyzve domácí Danielle Collinsovou (H2H 0:0).

06:11 – Alexander Zverev začal na Masters v Miami suverénní výhrou 6:2, 6:4 nad trápícím se Félixem Augerem-Aliassimem. Proti Kanaďanovi ztratil pouhé dva fiftýny na servisu a po hodině a 17 minutách s ním upravil vzájemnou bilanci na 6:2. O osmifinále se bývalý finalista popere s Christopherem Eubanksem (H2H 1:0).

06:08 – Carlos Alcaraz už vyhrál oba březnové podniky Masters v Indian Wells a Miami, ale ještě nikdy nedosáhl na Sunshine Double, tedy triumf na obou těchto akcích v jednom roce. Další šanci má letos. Šampion kalifornské tisícovky začal na Floridě drtivým vítězstvím 6:2, 6:1 nad krajanem Robertem Carballésem a ve třetím kole se utká s Gaëlem Monfilsem (H2H 1:0). Více informací najdete v článku.

00:30 – Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová, která se letos vrací po mateřské pauze, pokračuje ve zlepšené formě i v Miami. Po Elisabettě Cocciarettové si poradila ve dvou setech také s Elinou Svitolinovou, světovou sedmnáctku porazila za hodinu a půl 6:2, 7:6. Japonka, jež na Floridě startuje poprvé od předloňského finále, narazí ve třetím kole na Caroline Garciaovou (H2H 2:1).

00:28 – Viktoria Azarenková přehrála v Miami 6:4, 7:5 finalistku lednového Australian Open a světovou sedmičku Qinwen Zheng a po třech letech postoupila do osmifinále Miami Open. Trojnásobná šampionka a bývalá světová jednička se v něm utká s Katie Boulterovou, nebo Beatriz Haddadovou Maiaovou.

00:25 – Casper Ruud dorazil do Miami po finálových účastech v Los Cabos a Acapulcu a po čtvrtfinále na Masters v Indian Wells. Aktuálně osmý hráč světa a předloňský finalista překvapivě potřeboval všechny tři sety proti Lucovi Van Asschemu, francouzského teenagera zdolal 7:6, 1:6, 6:1. Ve třetím kole se střetne s Alejandrem Davidovichem (H2H 0:2).

00:14 – Linda Nosková letos už potřetí a opět ve třetím kole změří síly se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou (H2H 1:2). Předloňská šampionka, která české teenagerce před dvěma týdny v Indian Wells oplatila porážku z Australian Open, v Miami na úvod deklasovala dvakrát 6:1 Camilu Giorgiovou.