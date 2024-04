Kopřiva v Mnichově proti Draperovi nepřekvapil, letos nezvládl první kolo ani počtvrté

Vít Kopřiva (26) skončil dle očekávání na podniku ATP 250 v Mnichově hned v úvodním kole. Aktuálně 119. hráč světa podlehl 1:6, 7:5, 4:6 nasazené šestce Jackovi Draperovi (22) a nezvládl ani své čtvrté letošní utkání prvního kola na nejvyšším okruhu. Britský mladík si o čtvrtfinále zahraje s Francescem Passarem, nebo Rudolfem Mollekerem.

Vít Kopřiva vstupoval do letošní sezony s bilancí 3:1 v zápasech prvního kola na nejvyšším okruhu. V aktuálním roce však nezvládl vstup do hlavní soutěže na této úrovni na Australian Open (Sebastian Korda), v Dauhá (Fábián Marozsán), na Masters v Miami (Christopher O'Connell) ani na antuce v Mnichově, kde byl nad jeho síly Jack Draper.

Proti nasazené šestce byl zpočátku bez šance a za 28 minut ztratil úvodní dějství, v němž uhrál jen jeden game. Ve druhé sadě ovšem odvrátil dva brejkboly za stavu 1:3, skóre srovnal a ve 12. hře využil na returnu s pomocí prohozu hned první setbol. V rozhodujícím setu však celkem třikrát zaváhal na servisu a dostal se do manka 2:5. Dvěma suverénními gamy v řadě upravil skóre na 4:5, nicméně Draper na druhý pokus utkání dopodával čistou hrou.

Kopřiva čeká na postup přes první kolo hlavní soutěže na nejvyšší tour už přes dva roky, předloni v dubnu v Marrákeši jasně přehrál Bernabého Zapatu. Úřadující šampion dvou challengerů stále čeká na debut v elitní stovce žebříčku. Jeho maximem je 111. místo, za nímž momentálně o osm příček zaostává.

Nyní by se měl vrátit do španělského Madridu, kde v předchozím týdnu absolvoval challenger a v příštím týdnu startuje podnik série Masters 1000. Kopřiva by se měl v kvalifikačních bojích poprat o místo v hlavním losu.

Statistiky zápasu. Livesport

Draper bude v příštích dnech usilovat o své jubilejní 10. čtvrtfinále na turnajích ATP, na antukových dvorcích se mezi nejlepší osmičku podíval pouze loni v Lyonu. Jeho dalším protivníkem bude kvalifikant Francesco Passaro, nebo domácí divoká karta Rudolf Molleker.

Výsledky turnaje ATP 250 v Mnichově