Sinner nedal v Monte Carlu šanci Kordovi, vstup do antukového jara zvládl také Medveděv

Jannik Sinner (22) na Masters v Monte Carlu suverénně vstoupil do antukového jara. Loňský semifinalista nedal v úvodním zápase šanci Sebastianovi Kordovi (23) a šlágr středečního programu se synem slavného bývalého českého tenisty ovládl jednoznačně 6:1, 6:2. První letošní zápas na antuce zvládl také Daniil Medveděv (28), který si poradil 6:2, 6:4 s veteránem Gaëlem Monfilsem (37).

Jannik Sinner je jasně nejlepším hráčem dosavadního průběhu letošní sezony a podle mnohých je jen otázkou času, než z tenisového trůnu sesadí Novaka Djokoviče. V aktuálním roce ovládl Australian Open, pětistovku v Rotterdamu a také Masters v Miami a jediný nezdar zaznamenal v semifinále na tisícovce v Indian Wells proti rivalovi Carlosovi Alcarazovi.

Úspěšně začal i na Masters v Monte Carlu, kde obhajuje semifinále a vstupuje do antukového jara. V prvním zápase nastoupil ke šlágru se Sebastianem Kordou, ovšem žádné drama se nekonalo. V úvodním dějství oba aktéři vyrobili více nevynucených chyb než vítězných úderů a netrefili ani polovinu prvních servisů, přičemž Američan s českými kořeny zaznamenal jen čtyři winnery oproti 11 minelám.

Jasný průběh mělo i druhé dějství. Favorizovaný Sinner sice ve druhém gamu nevyužil ani jeden ze čtyř brejkbolů, ovšem svůj servis si hájil suverénně, o dvě hry později šel do vedení brejku a v závěrečném gamu prorazil podání mizerně hrajícího Kordy znovu. Syn slavného bývalého českého tenisty nakonec zakončil utkání se šesti vítěznými údery a 29 nevynucenými chybami.

Sestřih zápasu

Sinner ve šlágru zničil chybujícího Kordu. Livesport

Sinner by se mohl stát zbrusu novou světovou jedničkou už během antukového jara, případně po jeho skončení. V této části sezony totiž obhajuje o téměř 2 000 bodů méně než Djokovič, který na rozdíl od italského mladíka nepřijel do Monaka v optimální formě, byť také on do turnaje vstoupil suverénně, dokonce stejným výsledkem.

Úřadující šampion australského majoru zvládl úvodní zápas na Masters v Monte Carlu i při čtvrtém startu a každou účastí se v tomto dějišti zlepšuje. V roce 2021 skončil ve druhém kole, předloni ve čtvrtfinále a loni až v semifinále.

Statistiky zápasu. Livesport

Osmifinálovým protivníkem největšího favorita dolní poloviny pavouka, který zvládl po skončení loňského US Open 43 ze 46 duelů, bude loňský čtvrtfinalista Jan-Lennard Struff. Německého tenistu dosud potkal pouze před pár týdny v Indian Wells a na kalifornském Masters zvítězil hladce ve dvou setech.

Daniil Medveděv v úvodních měsících loňské sezony posbíral čtyři trofeje na oblíbených tvrdých površích. V letošním roce se však nepředstavil v Rotterdamu ani Dauhá a obhajobu v Dubaji i na Masters v Miami zakončil už v semifinále. Poslední letošní šanci poprvé v kariéře obhájit titul bude mít už jen na blížícím se Masters v Římě.

Nejprve se ale účastní tisícovky v Monte Carlu, kde už při čtvrtém startu v řadě zvládl úvodní zápas a loni po čtyřleté absenci uhrál čtvrtfinále. Do aktuálního ročníku prvního antukového Masters sezony vstoupil hladkou výhrou nad Gaëlem Monfilsem. Zatímco v úvodním dějství dominoval a francouzskému veteránovi povolil jen dvě hry, ve druhé sadě musel likvidovat manko 1:4. Vývoj otočil ziskem pěti gamů v řadě.

Bývalý lídr žebříčku posbíral ve své kariéře celkem 20 titulů na nejvyšším okruhu, ovšem každý slavil v jiném městě. V probíhající sezoně prožil už několik zklamání, ve finále Australian Open nedotáhl náskok dvou setů proti Jannikovi Sinnerovi a finále nezvládl ani v Indian Wells.

Ačkoli letos nehraje ve své nejlepší formě, dokázal na všech čtyřech turnajích projít do semifinále. V této sérii může pokračovat v Monte Carlu, kde se v osmifinále střetne s Karenem Chačanovem. S krajanem vyhrál poslední čtyři souboje a ve vzájemné bilanci vede 4:1.

Andrej Rubljov zahájil aktuální sezonu triumfem v Hongkongu a na všech pěti úvodních turnajích v letošním roce se podíval minimálně do čtvrtfinále. Po kontroverzní diskvalifikaci v semifinálovém utkání v Dubaji se ovšem začal trápit a na posledních třech akcích zaznamenal dohromady jen jedno vítězství.

Další rána přišla v Monte Carlu, kde zakončil obhajobu svého jediného dosavadního triumfu na podnicích Masters hned po prvním zápase. Stal se tak prvním úřadujícím šampionem této akce od Novaka Djokoviče v roce 2016 (porážka s Jiřím Veselým), který ztroskotal v následujícím ročníku na prvním protivníkovi.

Nad jeho síly byl Alexej Popyrin. V utkání si sice vypracoval celkem šest brejkbolových šancí, nicméně proměnit dokázal jen jednu a ve druhé sadě nevyužil vedení 3:1. Sám přišel o servis třikrát a po 100 minutách se s turnajem rozloučil.

Popyrin je prvním australským osmifinalistou monacké tisícovky od roku 2004, kdy se mezi nejlepší šestnáctku dostali Lleyton Hewitt a Wayne Arthurs. O několik minut později ho v osmifinále doplnil krajan Alex de Minaur, který po obratu zdolal 2:6, 6:2, 6:3 Tallona Griekspoora a bude jeho dalším soupeřem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Monte Carlu