Tsitsipas v Monte Carlu dokonal hattrick, ve finále si bez problémů poradil s Ruudem

Stefanos Tsitsipas (26) proměnil i své třetí finále v Monte Carlu v titul a stejně jako v letech 2021 a 2022 ho slavil po dvousetové výhře. Řek, který na svůj 11. triumf čekal od loňského srpna, porazil Caspera Ruuda (26) jednoznačně za hodinu a půl 6:1, 6:4. Nor tak stále čeká na větší trofej než z turnajů ATP 250. Aténský rodák se po zisku třetího turnaje Masters 1000 posune na sedmé místo ve světovém žebříčku.

Tsitsipas získal první set za pouhých 35 minut, když od stavu 0:1 uhrál šest her v řadě. Odvrátil všechny tři brejkboly Ruuda a sám využil polovinu svých šancí (3/6). Při druhém setbolu mu Nor pomohl dvojchybou.

Druhá sada byla už od začátku o poznání vyrovnanější, Ruudovi se povedlo zlepšit backhend, měnil své pozice na returnu a nutil Tsitsipase k chybám. Řek musel hned v prvních dvou gamech na servisu odvracet brejkboly. V sedmé hře neudržel vedení 40:0 a Nora pustil k dalším třem šancím. Všechny však odvrátil vítězným úderem a dlouhý game nakonec po 13 minutách získal. Za stavu 5:4 si Řek vypracoval prvním mečbol, který ihned využil a po vítězném forhendu se radostí svalil na zem.

Sestřih zápasu Ruud – Tsitsipas. Livesport

"Chtěl bych pogratulovat Casperovi a jeho týmu za skvělou cestu turnajem. Oba jsme ve stejné věkové kategorii, začínali jsme na těch nejmenších kurtech a dotáhli jsme to až sem. Kdyby mi před pár lety někdo řekl, že tento podnik vyhraju třikrát tak bych tomu nevěřil. Mám tu vždy velkou podporu," pochvaloval si Tsitsipas.

"Díky mému týmu, že při mně stojíte už několik let, toho si vážím nejvíce. Děkuji všem, kteří se o tento turnaj starají a doufám, že zde přidám ještě další úspěchy. Tento tenisový klub je opravdu skvělý a jsem rád, že na něj mám tak úžasné vzpomínky," řekl trojnásobný šampion v závěrečném ceremoniálu turnaje.

Tsitsipas tak potvrdil, že antuka je jeho nejoblíbenějším povrchem. Celkem třicetkrát v zápase se vydal na síť a zahrál více vítězných úderů a méně nevynucených chyb než jeho soupeř. Bývalé světové trojce se povedlo vylepšit bilanci v Monte Carlu na 20:3, lepší je zde už jen 11násobný šampion Rafael Nadal. Bilanci ve finále turnajů Masters si upravil na 3:4

Statistiky zápasu. Livesport

"Nejprve bych chtěl pogratulovat Stefanosovi k tomu, že znovu vyhrál turnaj v Monte Carlu, vím že je to teď tvůj oblíbený turnaj. Hrál si velmi dobře celý týden. Děkuji princi Albertovi a jeho rodině, za to že nás vždy hezky přivítáte v tomto krásném klubu, jednom nejhezčích na světě. Každý rok si to tu užijeme. Díky všem fanouškům za skvělý týden a velkou podporu, omlouvám se že jsem dnes nepředvedl lepší výkon," řekl norský tenista.

"Těším se až budu mít další šanci příští rok. Díky mému týmu, že se přijeli na mě podívat. Nepodařilo se nám dnes vyhrát, ale myslím že se dostáváme blíže k zisku velkého titulu. Věřím, že v budoucnu budu mít ještě další šanci prolomit tu poslední bariéru a vyhrát takto velký turnaj," vyjádřil se po zápase Ruud, který ještě nikdy nevyhrál žádný velký titul. Trofej pro poraženého finalistu si odvezl z US Open, Turnaje mistrů a turnajů Masters v Miami a letos v Monte Carlu.

Oba finalisté se výrazně posunou ve světovém žebříčku. Tsitsipas si polepší o pět míst a bude sedmý. Ruud, který do turnaje vstupoval jako světová desítka, bude o jednu pozici před ním. Příští týden by se oba měli představit na turnaji ATP 500 v Barceloně.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Monte Carlu