Murray vyhrál na trávě i 10. letošní zápas. Po Surbitonu triumfoval i v Nottinghamu

Ondřej Jirásek

Andy Murray (36) pokračuje v letošní neporazitelnosti na travnatých dvorcích. Bývalý lídr žebříčku a dvojnásobný šampion Wimbledonu ovládl po Surbitonu i další domácí podnik v Nottinghamu, kde dokonce za celý týden neztratil set. Ve finále si poradil 6:4, 6:4 s Arthurem Cazauxem (20) a už potřetí v aktuální sezoně triumfoval na challengerech.

Andy Murray vyhrál na začátku května antukový challenger ve Francii, ale na dalších čtyřech akcích na nejpomalejším povrchu ztroskotal hned na prvním soupeři. Následně se rozhodl vynechat grandslamové French Open, aby se mohl připravit na domácí Wimbledon, kde má větší šanci uspět a v minulosti získal dvě ze svých tří grandslamových trofejí.

A na travnatých dvorcích je v tomto roce stále neporažen. Po týden starém prvenství v Surbitonu se představil na dalším domácím challengeru v Nottinghamu a set nepovolil Jorisovi de Looremu, Hugovi Grenierovi, Dominicovi Strickerovi, Nunovi Borgesovi (jediný protivník z TOP 100) ani ve finále kvalifikantovi Arthurovi Cazauxovi.

V utkání s mladým Francouzem pouze jednou zaváhal na vlastním servisu. Mrzet ho to však nemuselo, jelikož si vypracoval náskok 5:1 se dvěma brejky a set dopodával čistou hrou. Ve druhé sadě slavil brejk až v závěrečném gamu na returnu a i toto dějství završil hrou bez ztráty fiftýnu.

Bývalý lídr žebříčku, který hraje už několik let s kovovou náhradou kyčle a sbírá své první tituly od podzimu 2019, se v pondělí vrátí do nejlepší čtyřicítky pořadí. Konkrétně na 38. pozici a bude na svém nejlepším umístění po více než pěti letech.

Andy Murray potřetí v aktuální sezoně triumfoval na challengerech. AFP

V přípravě na domácí major bude pokračovat v následujícím týdnu. V prvním kole na ATP 500 v londýnském Queen's Clubu, kde pětkrát zvedl nad hlavu trofej pro šampiona, vyzve nasazenou sedmičku Alexe de Minaura. I jedna výhra by mu mohla stačit pro nasazení ve Wimbledonu. "Byl to vážně dobrý týden. Moc jsem si to tady užil. Hrál jsem dobře a v průběhu týdne se zlepšoval. Těším se do Queen's."

Výsledky mužské dvouhry v Nottinghamu