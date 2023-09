Djokovič našel recept na Fritze i poosmé. Ve čtvrtfinále US Open uspěl také potřinácté

Djokovič našel recept na Fritze i poosmé. Ve čtvrtfinále US Open uspěl také potřinácté

Novak Djokovič i potřinácté zvládl čtvrtfinále US Open.

Novak Djokovič (36) startuje na US Open po dvou letech a pokračuje v útoku na vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí. Mužský rekordman přehrál 6:1, 6:4, 6:4 domácí naději Taylora Fritze (25), Američana porazil i v osmém vzájemném souboji a i potřinácté zvládl čtvrtfinále závěrečného majoru sezony. O jubilejní 10. finále ve Flushing Meadows bude usilovat v pátek proti vítězi domácího derby mezi Francesem Tiafoem a Benem Sheltonem.

Novak Djokovič se v letošní sezoně soustředí hlavně na gradslamové turnaje a navzdory pokročilejšímu věku na podnicích velké čtyřky stále dominuje. Po 10. triumfu na Australian Open a dalším prvenství na French Open se stal s 23 tituly mužským rekordmanem a jako jediný v historii ovládl všechny majory alespoň třikrát. Jediný nezdar zaznamenal ve finálové pětisetové bitvě ve Wimbledonu se svým aktuálně největším rivalem Carlosem Alcarazem.

Další šanci na vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí má na US Open, kde loni nemohl kvůli odmítavému postoji k vakcíně na Covid startovat a předloni byl jedinou výhru od zkompletování kalendářního Grand Slamu. V rámci probíhající sezony amerických betonů je stále neporažen, ve finále na Masters v Cincinnati vrátil porážku Alcarazovi a 95. vavřínem se přiblížil k metě 100 titulů.



Na US Open zvládl čtyři z pěti utkání bez ztráty setu. Jedinou výjimkou je obrat z 0:2 proti krajanovi Laslovi Djeremu ve třetím kole, jemuž ovšem povolil v posledních třech dějstvích dohromady jen pět gamů. Důležité a hlavně rychlé vítězství si připsal v úterý proti domácímu Taylorovi Fritzovi. Organizátoři aktérům alespoň částečně zatáhli střechu, aby nemuseli hrát na přímém slunci, a Djokovič se na kurtu ve více než 30stupňovém horku a vysoké vlhkosti zdržel jen dvě hodiny a 38 minut.

Za to vděčí hlavně skvělé úspěšnosti na brejkbolech. Srbský favorit odvrátil 10 z 12 hrozeb a sám využil šest z devíti šancí, které si v průběhu utkání vypracoval. S dotáhnutím zápasu do vítězného konce to neměl vůbec jednoduché, Američan výborně returnoval a ve všech posledních třech gamech na příjmu měl vždy minimálně jeden brejkbol. Djokovič se nechal za stavu 4:3 a 40:40 rozhodit výkřikem fanouška po skvělém servisu a game nakonec ztratil. Fritzovi však následně sebral podání znovu a duel i přes další komplikaci v podobě brejkbolu uzavřel.

Fritz prošel mezi nejlepší osmičku na US Open poprvé a naprosto suverénně. Ani jednomu protivníkovi včetně Jakuba Menšíka nepovolil set a vyhrál 49 z 50 gamů na vlastním podání. Proti Djokovičovi, který je mnohými označován za nejlepšího hráče na returnu všech dob, však v náročných podmínkách tvrdě narazil a o servis přišel šestkrát. V úvodní sadě si ho dokonce neuhájil ani jednou.

Djokovič vylepšil vítězstvím nad Fritzem, na něhož našel recept i v osmém střetnutí a posedmé bez ztráty setu, hned několik úctyhodných sérií. S Američany vyhrál už 30 soubojů v řadě (naposledy nestačil na Sama Querreyho ve Wimbledonu 2016) a zvládl i své 13. čtvrtfinále na US Open a také i 12. duel s domácím zástupcem v tomto dějišti.

Navíc postoupil do rekordního 47. grandslamového semifinále a odpoutal se v této statistice od Rogera Federera a připsal si už 250. skalp TOP 10. Pošesté v kariéře si zahraje semifinále na všech grandslamech v sezoně, což je nový rekord open éry. Dosud se dělil o první místo s Federerem.

V pátek bude útočit na své již 10. finále ve Flushing Meadows. Trojnásobný šampion, který si už po postupu do druhého kola zajistil návrat na post světové jedničky, se pokusí svou bilanci 35:11 v semifinále grandslamů vylepšit proti vítězi domácího derby mezi Francesem Tiafoem a Benem Sheltonem. Osm z 11 nezdarů v této fázi zapsal před startem sezony 2013. Od té doby na majorech dominuje.

O dalších semifinalistech se rozhodne ve středu. Obhájce titulu a stále lídr žebříčku Carlos Alcaraz změří síly s Alexanderem Zverevem a ještě předtím se v ruském derby utkají předloňský šampion Daniil Medveděv a Andrej Rubljov.

