Se střídáním generací na mě nechoďte. Chci být stále úspěšný, líčil po US Open Djokovič

Novak Djokovič v New Yorku ovládl 24. grandslam v kariéře a vyrovnal absolutní singlové maximum Margaret Courtové. Šestatřicetiletý Srb se stal nejstarším mužem v open éře, který zvedl nad hlavu trofej z US Open, a opět dokázal, že věk je pro něj pouhým číslem. Po jasné výhře nad Daniilem Medveděvem (27) vyhlašuje, že na konec ještě nemyslí.

Dny velké tenisové trojky jsou definitivně pryč. Roger Federer ukončil kariéru, často zraněný Rafael Nadal, plánuje odehrát poslední sezonu a s tenisem se rozloučit. Na vrcholné úrovni se tak drží už pouze Djokovič, poslední člen triumvirátu. Zkušený srbský tenista svým rekordním newyorským triumfem připomněl, že ještě zdaleka neřekl poslední slovo.

Po vítězství 6:3, 7:6, 6:3 nad Rusem Medveděvem oslavil čtvrtý titul ve Flushing Meadows a získal rekordní 24. grandslamovou korunu. "Občas se sám sebe ptám, proč to po tom všem, co mám za sebou ještě podstupuji. Jak dlouho chci ještě pokračovat," řekl Djokovič. "Když ale vidím, že stále dokáži hrát na nejvyšší úrovni a vyhrávám největší turnaje v tomto sportu, odpovím si, že ještě nechci končit. Nechci tenis opouštět, když jsem ještě na vrcholu," uvedl.

Djokovič cestou do finále smetl vycházející mladé hvězdy ze Spojených států. Ve čtvrtfinále porazil pětadvacetiletého Taylora Fritze a v semifinále dvacetiletého Bena Sheltona. V Medveděvovi narazil na zkušenějšího soupeře, který před dvěma roky v New Yorku zmařil jeho snahu o kalendářní Grand Slam.

Djokovič příležitost k odplatě nepromarnil a po třech hodinách a čtrnácti minutách oslavil svůj rekordní triumf. "Můj tým i moje rodina věděli, že jsem v posledních 24 hodinách před zápasem nechtěl být rušen. Věděli, že je v sázce historický zápis," řekl šestatřicetiletý Srb.

"Snažil jsem se hrát jednoduše, držet se rutiny, která mě přivedla tam, kde jsem. Bral jsem tento zápas jako každý jiný a šel jsem si pro výhru."

Na začátku roku v Austrálii si Djokovič zajistil svůj 22. titul na grandslamu a vyrovnal mužský rekord Španěla Nadala. V červnu zdolal ve finále French Open Caspera Ruuda a zvedl nad hlavu trofej na Roland Garros, díky které se osamostatnil na čele historických statistik. Nyní v New Yorku vyrovnal i absolutní singlový rekord Australanky Courtové.

Konec amerického prokletí

Ve finále Wimbledonu Djokovič padl s o 16 let mladším Carlosem Alcarazem, vítězství v Cincinnati a triumf ve Flushing Meadows ale ukázaly, že Djokovič generační výměnu zatím odmítá. "Víte, hráči přicházejí a odcházejí. Pro mě to nebude jiné. Nakonec jednoho dne tenis opustím a budou přicházet noví mladí hráči. Do té doby o mě ale ještě uslyšíte," řekl tenisový rekordman.

Po nedělním vítězství Djokovič může zahnat méně příjemné vzpomínky na newyorský grandslam z posledních let. V roce 2018 zde zvítězil, ale obhajoba titulu v následujícím roce skončila již ve čtvrtém kole, když ho vyřadilo zraněné rameno. V roce 2020 Djokovič opět skončil ve čtvrtém kole, tentokrát kvůli diskvalifikaci. Americké trápení pokračovalo i v roce 2021, kdy ho ve finále rozplakal Medveděv. V roce 2022 se turnaje nemohl zúčastnit protože nebyl očkovaný na COVID.

V neděli sérii neúspěchů Djokovič zlomil v neděli. Triumf nad Medveděvem ho navíc posunul zpět do čela světového žebříčku.

"Nejsem tu od toho abych hodnotil, jestli přichází nová generace, nebo ne. Soustředím se jen na to, co mohu udělat pro to, abych mohl dál pokračovat na nejvyšší úrovni. Chci stále vyhrávat ty největší trofeje, to je to, co mě zajímá," uvedl.

Přehled zápasu Medveděv –⁠ Djokovič 3:6, 6:7, 3:6