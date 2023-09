Djokovič je opět krok od vyrovnání rekordu. Finále US Open si zahraje podesáté

US Open ATP - Dvouhry

Djokovič je opět krok od vyrovnání rekordu. Finále US Open si zahraje podesáté

Novak Djokovič prošel do závěrečného kola všech čtyř letošních majorů.

Novak Djokovič (36) je stejně jako před pár měsíci ve Wimbledonu jediný krok od vyrovnání absolutního rekordu v počtu grandslamových trofejí, který drží Margaret Courtová. Mužský rekordman si poradil 6:3, 6:2, 7:6 s domácím mladíkem Benem Sheltonem (20), už podesáté postoupil do finále US Open a prošel do závěrečného kola všech čtyř letošních majorů. O čtvrtý triumf v tomto dějišti si v neděli zahraje s Carlosem Alcarazem, nebo Daniilem Medveděvem.

Novak Djokovič má v pokročilém tenisovém věku jasnou prioritu, a sice posbírat před koncem kariéry co nejvíce titulů na grandslamech, na kterých už přes dekádu dominuje. S 23 kousky mužský rekordman zvládl 24 z posledních 25 duelů, jediný nezdar zaznamenal ve finále Wimbledonu po pětisetové bitvě s Carlosem Alcarazem.

Jediný krok od vyrovnání absolutního rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí dělí úřadujícího šampiona Australian Open a French Open také na probíhajícím US Open. Ve Flushing Meadows si finále zahraje už podesáté, čímž vyrovnal rekord Billa Tildena. Po cestě do toho letošního ztratil pouhé dvě sady, ve třetím kole musel otáčet manko dvou setů proti krajanovi Laslovi Djeremu. Už postupem do druhého kola si zajistil návrat na tenisový trůn.

Statistiky utkání. Livesport

S debutantem v semifinále na nejvyšším okruhu Benem Sheltonem neměl v úvodních dvou dějstvích žádné výraznější potíže. Jedinou komplikaci musel řešit v koncovce úvodní sady, kdy nevyužil čtyři setboly na returnu, včetně série tří, a následně odvracel brejkbol. S hrozbou si však poradil suverénně. Mladý Američan, který hrál v lednu čtvrtfinále Australian Open, budil na turnaji respekt svým dělovým servisem. Proti Djokovičovi, jenž je mnohými označován za nejlepšího hráče všech dob na returnu i obecně, mu však jeho největší zbraň příliš nepomohla.

Přesto ještě cestu favoritovi do finále zkomplikoval, když se za stavu 3:4 ve třetím setu dostal k brejkbolu a tentokrát ho po chybě Djokoviče proměnil. O pár minut později dokonce disponoval setbolem, který ovšem Srb servisem chladnokrevně zlikvidoval. Djokovič šel poté znovu do vedení brejku, ale ani tentokrát náskok nedotáhl, přestože měl mečbol. Rozhodnout tak musel tie-break, v němž rekordman v počtu týdnů strávených na postu světové jedničky ukázal svou sílu a zvítězil 7:4.

Rodák z Bělehradu vyhrál s Američany už 31 soubojů v řadě (poslední porážka ve Wimbledonu 2016 se Samem Querreym) a všech 13 v tomto dějišti. Svou letošní bilanci na venkovních betonech i na grandslamech upravil na 26:1. Proti Sheltonovi odehrál svůj jubilejní 100. zápas na US Open (87:13), více jich mají na kontě pouze Jimmy Connors (115) a Roger Federer (103).

Na všech grandslamech v sezoně tak postoupil do finále, což se mu povedlo potřetí v kariéře (2015, 2021 a 2023). V neděli absolvuje rekordní 36. finále na majorech. Zatímco obecně má v závěrečném kole podniků velké čtyřky vysoce pozitivní bilanci (23:12), na US Open je tomu přesně naopak.

V New Yorku prohrál šest z předchozích devíti finále a na titul čeká od roku 2018. Předloni tady útočil na zkompletování kalendářního Grand Slamu, ale tíhu okamžiku nezvládl a s Daniilem Medveděvem neuhrál set. Loni se kvůli odmítavému postoji k vakcíně na Covid nemohl zúčastnit.

Svého soupeře pro nedělní finále se dozví po skončení druhého semifinále, v němž se střetnou obhájce titulu Alcaraz a předloňský šampion Medveděv.

Výsledky mužské dvouhry na US Open