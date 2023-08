Taháky 1. dne US Open: Raonič touží po velkém skalpu a Fruhvirtová na velké scéně

Poslední grandslam sezony startuje. V New Yorku v národním tenisovém centru ve Flushing Meadows se od pondělí hraje již 143. edice tradičního tenisového turnaje. Čerstvé menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Pro americké publikum je Daniele Collinsová jednou z velkých nadějí a i díky tomu se její zápas s českou teenagerkou Lindou Fruhvirtovou odehraje na Grandstandu, třetí největší aréně tenisového centra USTA.

Collinsová si před rokem zahrála finále Australian Open, pak šel ale její ranking i kvůli častým zdravotním problémům postupně dolů. Během antukového jara a travnaté části sezony hrála jen na třech turnajích. Formu ale zjevně neztratila, svědčí o tom její čtvrtfinálová účast na "tisícovce" v Montrealu, čímž naznačila své možnosti pro sezonu na hardu.

Lindě Fruhvirtové se naopak v posledním období příliš nedaří. Na kontě má sérii šesti porážek v řadě, z toho čtyři z nich byly s tenistkami mimo TOP 70. Letos se jí dařilo pouze na Australian Open, kde došla mezi 16 nejlepších a pak na trávě v Birminghamu, kde skončila ve čtvrtfinále.

Jediný vzájemný zápas vyhrála letos v únoru v Dubaji na hardu česká tenistka 6:3 a 6:4. Pozitivní může být informace, že loňské US Open bylo pro Fruhvirtovou vůbec prvním grandslamem kariéry a na kurtech v New Yorku má včetně kvalifikace bilanci 4 vítězství a 1 prohru. S tehdejší turnajovou devítkou Garbine Muguruzovou prohrála ve druhém kole.

Předpokládaný začátek 19:30, Grandstand Stadium

I když už je McDonaldovi už 28 let, dočkal se dost možná až nyní životní formy. V duelu s Augerem-Aliassimem půjde zcela jistě po skalpu nasazeného tenisty. Důvod je prostý. Ač je Kanaďan stále ve světovém žebříčku patnáctkou, sbírá v posledních měsících jednu nepříjemnou prohru za druhou a za celý rok posbíral pouze 14 vítězství.

To McDonald načal rok skalpem Rafaela Nadala na Australian Open, hlavním highlightem jeho sezony však bylo vystoupení na Canadian Open, kde si zahrál čtvrtfinále.

Záhadou jsou však zatím McDonaldovy výsledky na US Open, kde si hlavní soutěž zahrál pětkrát, ale jen jednou dokázal projít do druhého kola, tam ho v roce 2021 ho v pětisetové bitvě udolal Kei Nišikori.

FAA a McDonald se spolu potkali dvakrát, poprvé to bylo před pěti lety na hardu v Miami, kde vyhrál Američan 2:1 na sety. Odveta se konala loni v Halle na trávě, kde Auger-Aliassime nepovolil McDonaldovi ani set.

Předpokládaný začátek 22:30, kurt číslo 5

Hned v prvním kole pořádný šlágr. Raonič, který se dlouhé měsíce zdravotně trápil, ukázal své možnosti na domácím turnaji v Torontu, kde získal skalp světové desítky Francese Tiafoeho. Ač mu patří ve světovém žebříčku až 337. místo, nelze o něm mluvit jako o outsiderovi. Podáním, kterým disponuje, může v podstatě porazit kohokoli.

Kanaďanova hra je velmi účinná zejména na trávě, však v roce 2016 došel ve Wimbledonu až do finále, umí zahrát dobře i na hardu, na kterém získal všech svých osm turnajových titulů. Otázkou bude, jak si povede v případné vícesetové bitvě, vzhledem k dlouhé pauze bude lepší fyzickou kondicí zřejmě disponovat jeho řecký soupeř.

Tsistipas, ač je díky svému postavení v žebříčku ATP nasazenou turnajovou sedmičkou, však US Open příliš nemiluje. Nejdále došel v New Yorku do 3. kola a loni vyletěl už v prvním zápase. Na pohodě mu zřejmě nepřidává ani to, že se z turnaje musela kvůli zranění odhlásit jeho partnerka Paula Badosaová.

Tsitsipas a Raonič se spolu utkali doposud jen dvakrát a pokaždé vyhrál kanadský tenista. Tsitsipas neuhrál ve vzájemných zápasech ani set. Pokud nebude Raonic zdravotně limitován a předvede svůj nejlepší tenis, má rozhodně velkou šanci uspět.

Předpokládaný začátek 01:00, Louis Armstrong Stadium