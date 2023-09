Taháky 11. dne US Open: Česko-americká dvojčata, čtyřhra šampionů a souboj ranařek

US Open WTA - Dvouhry

Taháky 11. dne US Open: Česko-americká dvojčata, čtyřhra šampionů a souboj ranařek

Annika Penickova na US Open 2023

V národním tenisovém centru ve Flushing Meadows v New Yorku se hraje již 143. edice tradičního a posledního grandslamu sezony. Čtvrteční menu nabízí několik velmi zajímavých bitev, Livesport Zprávy vybírají tři z nich, které byste si neměli nechat ujít.

Hvězdná čtyřhra mezi druhým a třetím nasazeným párem určí jednu z finálových dvojic. Na kurtu se objeví borci, kteří dohromady posbírali ve čtyřhře 10 grandslamových titulů a pouze Ivan Dodig nebyl ve své kariéře deblovou jedničkou.

Zatímco Rajeev Ram s Joem Salisburym došli do semifinále se ztrátou pouhého jednoho setu, Dodig a Krajicek museli letos na US Open hrát pokaždé třísetové zápasy. V osmifinále dokonce odvraceli s ruským párem Kirkov - Kudla mečbol. Dramatický zápas svedli ve druhém kole i s řeckou bratskou dvojicí Petrosem a Stefanosem Tsitsipasovými.

Ve třech vzájemných zápasech mají těsně navrch Dodig s Krajickem (2:1), poslední vzájemný souboj letos na antuce v Barceloně ale pro sebe jistě získali Ram a Salisbury. Právě oni jsou také obhájci titulu, v New Yorku triumfovali loni i předloni a jejich vítězná série ve Flushing Meadows aktuálně čítá 16 zápasů.

Předpokládaný začátek 19:30, Louis Armstrong Stadium

Čtyřhra dívek letošního juniorského US Open poprvé představuje na velké scéně nadějné sesterské duo s českými kořeny. Annika a Kristina Penickovy vyrůstaly odmala v Kalifornii a po úspěšných vystoupeních na amerických mládežnických sériích dostaly poprvé pozvánku do New Yorku.

V deblové soutěži teprve čtrnáctileté dcery někdejších českých tenistů Tomáše a Olgy Pěničkových startují na divokou kartu. Dva úvodní zápasy turnaje ale dokázaly vyhrát, přičemž vyřadily i zkušenější český pár Nikola Bartůňková - Tereza Valentová.

Nyní dvojčata Penickovy, z nichž každá hraje jinou rukou, změří síly s japonskou dvojicí Sara Saitová - Nanako Satóová. Zejména zkušenější Saitová zřejmě bude na kurtu vidět. Na US Open v juniorce ji před zmíněným deblem čeká souboj s Terezou Valentovou o postup do semifinále a v sezoně nastupuje už i v soutěžích dospělých, přičemž na rankingu WTA ve dvouhře figuruje na 446. místě.

Předpokládaný začátek 21:30, kurt číslo 11

Tvrdé a přesné rány dovedly Madison Keysovou už pošesté do grandslamového semifinále. Letos to od ní možná čekal málokdo, ale americké stálici svědčí podmínky a hlavně funguje servis. Své podání ztratila Keysová letos v New Yorku jen dvakrát a i díky své největší přednosti vystřílela z kurtu Jessiku Pegulaovou nebo Markétu Vondroušovou.

Nyní bude stát proti hráčce, která používá podobné zbraně. Také Arynu Sabalenkovou zdobí tvrdé údery a nátlakový tenis a všechny rivalky ve Flushing Meadows zničila během dvou setů. Také je ale pravdou, že jako druhá nasazená měla daleko snazší los a všech jejích pět soupeřek dohromady proti ní získalo pouhých 21 gamů.

Ve vzájemných zápasech je úspěšnější běloruská hráčka, která vede 2:1. Poslední setkání proběhlo ve čtvrtfinále Wimbledonu. Na londýnském grandslamu Sabalenková vyhrála 6:2, 6:4 a stala se jedinou tenistkou, která Američanku letos na trávě porazila. Keysová na specifickém letním povrchu měla výjimečnou sezonu její bilance byla 9 zápasů a jedna zmíněná prohra.

Předpokládaný začátek 02:30, Arthur Ashe Stadium