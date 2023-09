Tenis bez zranění si užívám, líčí Muchová po úspěšném čtvrtfinále. Na Gauffovou si věří

Tenistka Karolína Muchová (27) je po postupu do semifinále US Open spokojená se svou hrou i mentálním rozpoložením. Turnajová desítka naposledy v New Yorku jasně porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:0, 6:3 a na tiskové konferenci ocenila, jak se dokázala letos vrátit po dřívějších zdravotních potížích. Věří si také do boje o finále s domácí Američankou Cori Gauffovou (19), které bude moci oplatit nedávnou porážku z finále turnaje v Cincinnati.

"Musím říct, že jsem se dnes cítila od začátku do konce velmi dobře. Měla jsem ze své hry dobrý pocit, ať už šlo o údery od základní čáry, na síti nebo při slicech. Atmosféra byla skvělá. Užila jsem si to," uvedla Muchová.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce se probojovala do druhého grandslamového semifinále v sezoně a třetího v kariéře. Letos v červnu došla na Roland Garros do finále, mezi nejlepší čtveřicí byla také předloni na Australian Open. O její formě svědčí i bilance deseti výher z 11 posledních zápasů.

Třiatřicetiletou Cirsteaovou, která v minulých kolech vyřadila turnajovou čtyřku Jelenu Rybakinovou nebo olympijskou šampionku Belindu Bencicovou, předčila v počtu vítězných míčů 32:12. Ve čtvrté hře první sady odvrátila za stavu 3:0 devět brejkbolů a nakonec nadělila soupeřce "kanára". Ve druhém setu zase smazala manko 0:2 a dotáhla úterní duel za hodinu a 39 minut k vítězství.

Návrat mezi elitu

"První set byl 6:0, ale bylo to těsné. Skóre neodpovídalo tomu, jak to bylo vyrovnané. Jednu hru jsme hrály snad i patnáct minut," líčila Muchová. "Ve druhém setu bylo důležité, že se mi ji podařilo brejknout za stavu 0:2. Pak jsem udržela servis a vrátila se zpět," doplnila.

Díky výhrám se cítí psychicky odolnější. Popsala, že i v soukromí je soutěživá, houževnatá a jde si za tím, čemu věří. "To mi pomáhá i v tenise. Snažím se ale vždy zachovat čistou hlavu, být uvolněná a užívat si to. Zkrátka takové základy," uvedla.

Důležité pro ni je, že se cítí zdravotně v pořádku. Právě zranění ji v minulosti často limitovalo a brzdilo. "Tento rok nám to klape a s týmem jsme přišli na to, jak hrát. To je i důvod, proč si to tak užívám. Vloni jsem se trápila se zraněním a prohrála tu třeba v prvním kole," vzpomínala na porážku s Australankou Ajlou Tomljanovicovou.

Před začátkem sezony si žádné cíle nedávala. O to více ji výkony a výsledky, kdy se vrátila z 235. místa žebříčku mezi elitu, těší. "Je neuvěřitelné, jak to všechno rychle šlo. Jsem za to moc šťastná a vážím si toho," doplnila.

Vstříc domácí favoritce

V semifinále čeká Muchovou devatenáctiletá Gauffová, která vyhrála 16 ze 17 posledních zápasů. Obě hráčky na sebe narazily před necelými třemi týdny ve finále turnaje v Cincinnati, kde uspěla Američanka poměrem 6:3, 6:4.

"Je velmi atletická. Nikdy se nevzdává, bojuje o každý míč a nedělá moc chyb. Je to po všech stránkách dobrá hráčka. Já jsem ale teď také sebevědomá. Bude to tvrdá bitva a budu připravená," dodala Muchová.

