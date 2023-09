Muchová je ve třetím grandslamovém semifinále! O finále US Open se utká s Gauffovou

US Open WTA - Dvouhry

Po Australian Open 2021 a Roland Garros 2023 je Karolína Muchová v semifinále už i na US Open.

Karolína Muchová (27) ve svém prvním čtvrtfinále na US Open přehrála jednoznačně 6:0, 6:3 Rumunku Soranu Cirsteaovou (33) a potřetí v kariéře a na třetím různém místě postoupila do semifinále grandslamu. O druhé velké finále v probíhající sezoně si česká tenistka zahraje v odvetě za nedávný titulový zápas v Cincinnati s domácí Coco Gauffovou (19).

Kariéru Karolíny Muchové brzdí časté zdravotní potíže, letos ale její tělo i díky dennodenní spolupráci s fyzioterapeutem a kondičním trenérem v rámci možností drží a olomoucká rodačka prožívá životní sezonu.

Ještě před rokem figurovala ve světovém žebříčku až ve třetí světové stovce, letos ale na 13 ze 14 akcí vyhrála vždy minimálně jeden zápas, na French Open se i díky skalpu světové dvojky Aryny Sabalenkové dostala poprvé do finále grandslamu, v Cincinnati postoupila poprvé do finále podniku WTA 1000 a nyní už na US Open hraje svůj první turnaj v roli hráčky TOP 10.

Zatímco v předchozích dvou letech ve Flushing Meadows neuhrála ani set, letos i díky příznivému losu skolila již pět soupeřek. Po Storm Hunterové, Magdaleně Frechové, Taylor Townsendové a Xinyu Wang si při premiéře ve čtvrtfinále US Open poradila také se Soranou Cirsteaovou.

O šest let starší Rumunku, přemožitelku Jeleny Rybakinové či Belindy Bencicové, přestřílela na vítězné údery 31:12 a po hodině a 38 minutách hry ji přehrála 6:0, 6:3. V pátém vzájemném střetnutí vyhrála počtvrté a připsala si 10. výhru z posledních 11 utkání.

Muchová měla do večerního duelu na stadionu Arthura Ashe povedený nástup. Hned v úvodu světové třicítce sebrala dva servisy a sama odvrátila v dlouhém čtvrtém gamu devět brejkbolů. Poté již nedala Rumunce další příležitost a nadělila jí za 43 minut kanára.

Cirsteaová na začátku druhého setu zabojovala a získala brejk na 2:0. Muchová ale ihned zareagovala a srovnala. Před začátkem sedmého gamu trenér Emil Miške Muchové poradil, aby po druhém servise soupeřky útočila. Česká tenistka ho poslechla a získala vzápětí další brejk. Utkání později ukončila prvním využitým mečbolem.

"Je to sladké vítězství. Tenhle stadion je pro mě neuvěřitelný, děkuju každému fanouškovi za podporu. Hodně mi dnes v těžkých chvílích pomohlo podání a jsem ráda, že se na něj mohu spolehnout," usmívala první česká semifinalistka od roku 2016 (Karolína Plíšková) Muchová, jež se může stát historicky první českou vítězkou US Open.

Ve hře jsou navíc stále dvě české naděje. Ve středu bude o postup do semifinále usilovat ještě vítězka letošního Wimbledonu Markéta Vondroušová, která vyzve domácí Madison Keysovou.

"V Česku jsme hodně soutěživé a máme velkou konkurenci, ale navzájem se podporujeme. Markéta tu bude hrát čtvrtfinále zítra a jsem za ni moc ráda. Je to skvělé, že se navzájem posouváme," řekla Muchová. Postoupit do semifinále French Open a US Open během jedné sezony dokázala jako teprve druhá Češka po Heleně Sukové (1986).

Po Australian Open 2021 a Roland Garros 2023 je v semifinále grandslamu potřetí v kariéře. O vyrovnání svého maxima z letošní pařížské antuky si zahraje s domácí světovou šestkou Coco Gauffovou, americké teenagerce a finalistce loňského French Open může oplatit srpnovou porážku z finále v Cincinnati.

"Ona je úžasná hráčka, má za sebou domácí publikum. Bude to těžký zápas. Teď si chci užít tohle vítězství a připravit se na super těžkou bitvu proti Coco. Věřím, že s trenérem na ni něco vymyslíme," dodala světová desítka Muchová, která má jistý posun minimálně na 9. místo. Po turnaji může být teoreticky i pátá.

Také její příští soupeřka byla ve čtvrtfinále suverénní, Gauffová deklasovala přemožitelku světové jedničky Šwiatekové Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:0, 6:3 a svou parádní bilanci během letošního US Open vyšperkovala už na 16:1. V uplynulých týdnech poprvé vyhrála podnik WTA 500 (Washington), WTA 1000 (Cincinnati) či až na osmý pokus porazila Šwiatekovou.

Muchová má zatím na kontě čtyři finálové zápasy, dosud jediný titul slavila v roce 2019 na "dvěstěpadesátce" v jihokorejském Soulu.

Výsledky US Open ve dvouhře žen