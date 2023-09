Gauffová je k nezastavení. Ve čtvrtfinále deklasovala šampionku Ostapenkovou

Cori Gauffová (19) pokračuje ve fenomenální formě v probíhající sezoně amerických betonů. Domácí teenagerka zničila ve čtvrtfinále US Open 6:0, 6:2 chybující grandslamovou šampionku a přemožitelku aktuální světové jedničky Jelenu Ostapenkovou (26) a vyhrála už 10. zápas v řadě. Ve svém druhém grandslamovém semifinále se finalistka loňského French Open střetne s Karolínou Muchovou, nebo Soranou Cirsteaovou.

Cori Gauffová se může pochlubit už celkem solidně dlouhým členstvím v TOP 10 žebříčku, ovšem svůj obrovský potenciál naplno ukazuje až v posledních týdnech. Talentovaná teenagerka chytla během probíhající sezony amerických betonů životní formu, vyhrála už 10 zápasů v řadě (osobní rekord na této úrovni) a celkově 16 ze 17 duelů.

Na začátku srpna slavila na WTA 500 ve Washingtonu svůj nejcennější titul a o dva týdny později ovládla prestižní "tisícovku" v Cincinnati. Jedinou přemožitelku našla v Montrealu, kde po tuhé bitvě ve čtvrtfinále podlehla krajance a deblové parťačce Jessice Pegulaové.

Statistiky utkání. Livesport

Před startem US Open se tak logicky zařadila mezi největší favoritky a v tuto chvíli je největší adeptkou na postup do finále v horní polovině pavouka. Postup do semifinále rozhodně neměla zadarmo. Ve třech z pěti zápasů potřebovala všechny tři sety a dvousetové výhry zapsala proti kometě sezony Miře Andrejevové a v úterý proti Jeleně Ostapenkové, která jí z cesty odklidila světovou jedničku a neoblíbenou soupeřku Igu Šwiatekovou a zajistila po skončení turnaje novou vedoucí ženu světového pořadí a také novou vítězku US Open.

Mladá Američanka zakončila poslední duel s bývalou světovou jedničkou Caroline Wozniackou šesti vyhranými gamy v řadě a proti Ostapenkové se velmi rychle dostala dostala do vedení 6:0, 1:0. Lotyška jí ovšem úvodních sedm her doslova darovala nevynucenými chybami, v prvním setu se zmohla jen na sedm fiftýnů.

Dárečky od šampionky French Open 2017 přicházely i nadále. Gauffová sice nepotvrdila brejk na 2:0 ve druhé sadě, nicméně pořád vedla a další zaváhání na servisu už nepřipustila. Ostapenková spáchala ve 14 gamech celkem 36 minel.

Gauffová je nejmladší domácí semifinalistkou US Open po 22 letech a také nejmladší americkou dvojnásobnou semifinalistkou majorů od Sereny Williamsové (US Open 1999 a Wimbledon 2000). Semifinále podniků velké čtyřky si zahraje podruhé, loni na French Open smetla Martinu Trevisanovou a ve finále podlehla Šwiatekové.

Ve čtvrtečním semifinále narazí na Karolínu Muchovou, nebo Soranu Cirsteaovou. Češka by měla zahájit souboj s Rumunkou ve středu v 1:00 ráno našeho času.

Čtvrtfinálové duely v dolní polovině pavouka jsou na programu ve středu. Markéta Vondroušová se utká s domácí Madison Keysovou a budoucí světovou jedničku Arynu Sabalenkovou vyzve Qinwen Zheng.

Výsledky dvouhry žen na US Open