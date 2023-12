Favoritka Vondroušová se kvůli tragédii nezúčastní Sportovce roku. Situace je hrozivá, řekla

Markétě Vondroušové (24) se stále při vzpomínce na letošní vítězství ve Wimbledonu vyloudí úsměv na tváři, v další sezoně chce zůstat zdravá, aby mohla na tu uplynulou navázat. Vedle grandslamů cílí čtyřiadvacetiletá tenistka též na olympijské hry v Paříži, kde bude obhajovat stříbro z Tokia. Také ji zasáhly při rozhovoru s novináři před vyhlášením ankety Sportovec roku tragické události na Filozofické fakultě UK a poté se rozhodla slavnostního ceremoniálu nezúčastnit.

"Samozřejmě jsme to zaznamenali, až když jsme sem přijeli a je to hrozná tragédie. Něco šíleného," řekla Vondroušová. Vyhlášení ankety je upravené, nebude se vysílat přímým přenosem. "Rušit to je těžké s tím, co je s tím za přípravy. Je to těžké. Situace je ale hrozivá a přijde mi, že Česku je tohle úplně nevídané," doplnila Vondroušová ke střelbě v centru Prahy, kterou nepřežilo čtrnáct lidí.

Nominace do elitní desítky si vážila. Ve středu zvítězila v tenisové anketě Zlatý kanár, favoritkou je i ve Sportovci roku. Tipovat, jak vyhlášení dopadne, si netroufla. "Všichni, co tu jsme, jsme na sebe pyšní, že se nám to podařilo. Jsme hrozně malá země a přitom máme tolik skvělých sportovců. Uvidíme, jak to dopadne, ale už je neskutečné to, že jsme vůbec tady," podotkla rodačka ze Sokolova.

Vondroušová začínala sezonu jako 92. hráčka světa, zakončila ji na sedmém místě. Vedle wimbledonského triumfu se dostala také do čtvrtfinále US Open a poprvé se probojovala na Turnaj mistryň.

Do nové sezony si přála zůstat zdravotně v pořádku. Stále má v hlavě, jak většinu loňského roku nehrála kvůli zraněnému zápěstí. "Tuhle sezonu jsem na mě zvládla dobře. Musím to zaťukat, nebylo ani jedno zranění, které by mě vyřadilo. Měla jsem jen loket v Asii. Doufám, že to tak bude pokračovat," uvedla Vondroušová.

Vedle grandslamů se těší také na olympiádu. Ve Francii bude obhajovat předloňské stříbro z Tokia. Vzpomíná si také, jak se v roce 2019 dostala coby sedmnáctiletá do finále Roland Garros. "Když jsem o tom slyšela, člověk si vybaví Paříž a mé zážitky tam. Je to pro mě speciální místo a doufám, že tam na to trochu navážu. Program bude náročný. Bude to po Wimbledonu, který bude na trávě, půjde se zpět na antuku a pak se zase na beton. Myslím, že ale olympiáda je pro každého hrozně velká věc a budeme se snažit. Hrozně se těším," řekla Vondroušová.

Věří, že si oproti hrám v Tokiu, které ovlivnily opatření proti šíření koronaviru, užije lepší atmosféru. "V Tokiu jsem hrála finále a hrozně si to užívala. Bylo to ale bohužel bez lidí a takové smutné. Stejné to pak bylo i na vyhlášení. Paříž je na tohle skvělá," uvedla.

Na červencový triumf z Wimbledonu, který vyhrála ve dvouhře jako první Češka po Petře Kvitové v roce 2014 a první nenasazená hráčka v tzv. open éře, si udržuje stále pěkné vzpomínky. "Musím upřímně říct, že to člověku tolik nedochází. Ale pak si řeknu: Jo vlastně, vždyť mám ten talíř. Není to něco, s čím člověk denně žije, že by na to myslel, ale občas mi to vyskočí v hlavě, že jsem vyhrála. Je super vidět ty vzpomínky. Poslali mi i knihu z Wimbledonu, kde jsou fotky z těch dvou týdnů. Doma si to všichni prohlíželi a je hrozně dojemné vidět to zpět," podotkla.

Triumf jí připomíná také tetování, které si nechala na počest vítězství udělat s trenérem Janem Hernychem. "Ano, to si připomínáme denně," dodala s úsměvem Vondroušová.