Livesport Daily #41: Odmala myslela Markéta při tenise netradičně, říká její první trenér Fuchs

Markéta Vondroušová (24) se v sobotu stala historicky první vítězkou Wimbledonu, která do turnaje vstupovala jako nenasazená hráčka. S napětím její výkon v All England Clubu sledoval i Jan Fuchs, který kdysi Markétu trénoval jako vůbec první kouč. A právě on je hostem aktuální epizody podcastu Livesport Daily.

"Markéta na mě občas řvala, že už se na to vykašle. Nutil jsem jí pořád měnit rytmus hry, zkracovat údery, běhat k síti, lobovat. V ženském tenise to moc nevidíte, a když si takový styl nějaký hráčka osvojí, má pak už navždycky velkou výhodu," vzpomíná s lehkým úsměvem Jan Fuchs na to, jak s Vondroušovou drilloval způsob hry, který předváděla i během uplynulých dvou týdnů ve Wimbledonu.

Fuchs ji začal koučovat od deseti let, kdy její rodiče usoudili, že potřebuje zkušené trenérské vedení. "Ve dvanácti byla schopná hrát s chlapy. Brával jsem ji s sebou na čtyřhru, všechny porážela. Tam u nás u Sokolova byla silná komunita Vietnamců, rychlý a neúnavní kluci. S nimi jsem ji taky nechával hrávat, honila je k pořád k síti. Dneska na to ti kluci vzpomínají, zrovna po finále Wimbledonu mi jeden psal, že je pro něj zážitek, že si s ní kdysi mohl zahrát. Byla maličká, ale její tenis byl už tenkrát vyspělý," vzpomíná si Jan Fuchs.

Livesport Daily #41: Jak wimbledonská vítězka začínala s tenisem? Livesport CZ

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme mluvili také o tom:

Jak kariéru Markéty Vondroušové ovlivnila zranění?

Kde je její strop?

Jakou motivaci představují výkony českých tenistek pro začínající hráčky?

