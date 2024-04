Tennis Tracker: Kolář má 21. deblový titul z challengerů, Ruud titul v Estorilu neobhájí

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 6. dubna?

Hlavní události

21:44 – Casper Ruud potřetí v kariéře triumf z předchozí sezony neobhájí. Norský tenista na antuce v portugalském Estorilu podlehl v semifinále po více než tříhodinovém boji 4:6, 6:4, 4:6 Pedru Martínezovi a neukončí přesně rok dlouhé čekání na 11. titul. Španělský tenista, který si připsal premiérový skalp hráče TOP 10, ve finále vyzve nejvýše nasazeného Poláka Huberta Hurkacze (H2H 0:3).

19:01 – Ital Matteo Berrettini na antuce v Marrákeši porazil ve svém prvním semifinále na okruhu ATP po roce a půl 6:7, 6:3, 6:2 Argentince Mariana Navoneho a postupem do svého 13. finále si zajistil návrat do TOP 100. O celkově 8. titul a první od června 2022 si bývalý šestý hráč světa zahraje s loňským šampionem Robertem Carbállesem ze Španělska (H2H 2:1).

Sestřih zápasu

Matteo Berrettini otočil zápas s Marianem Navonem Livesport

18:08 – Nejvýše nasazený Hubert Hurkacz v portugalském Estorilu zdolal ve svém prvním antukovém semifinále 6:3, 3:6, 6:3 Chilana Cristiana Garína a postoupil do jubilejního 10. finále. O již 8. titul si sedmadvacetiletý Polák zahraje s Casperem Ruudem, nebo Pedrem Martínezem.

Hubert Hurkacz porazil Cristiana Garín ve třech setech Livesport

13:00 – Zdeněk Kolář si znovu po roce zahrál deblové finále na antukovém challengeru v Barlettě a tentokrát si z jihu Itálie odváží i trofej pro šampiona. První letošní a celkově 21. titul ve čtyřhře vybojoval sedmadvacetiletý Čech na první společné akci s nezkušeným deblistou Chun Hsin Tsengem z Tchaj-wanu, ve finále zdolali 1:6, 6:3, 10:7 francouzský pár Theo Arribage a Benjamin Bonzi.

Další zprávy

23:10 – Miriam Kolodziejová a Anna Sisková slaví první společný triumf, když ovládly antukový turnaj WTA 125k ve španělském La Bisbal. Českým tenistkám na cestě k titulu stačilo vyhrát pouze dva zápasy, dnešní finále jim bez boje vzdaly Maďarky Tímea Babosová a Dalma Gálfiová.

22:41 – Ben Shelton na domácí půdě v Houstonu zdolal 6:7, 6:4, 6:4 Tomáse Martína Etcheverryho a postupem do svého druhého finále tento týden již potřetí vylepšil své maximum na antukových turnajích ATP, na nichž až dosud vyhrál jen dva zápasy. O druhý titul si jednadvacetiletý Američan zahraje s krajanem a obhájcem prvenství Francesem Tiafoem, nebo Italem Lucianem Darderim.

22:30 – Dvaadvacetiletá Kolumbijka Camila Osoriová na domácí antuce v Bogotě vyřadila druhou šestatřicetiletou veteránku během dvou dnů. Po dvojnásobné obhájkyni titulu Němce Tatianě Mariaové porazila 7:6, 6:4 Italku Saru Erraniovou a počtvrté v kariéře postoupila do finále turnaje WTA. O druhý triumf si šampionka z roku 2021 zahraje s Marií Bouzkovou, nebo Kamillou Rachimovovou.

21:56 – Darja Kasatkinová na podniku WTA 500 v Charlestonu zdolala po 2 hodinách a 45 minutách boje 6:4, 4:6, 7:6 domácí světovou šestku Jessicu Pegulaovou, s níž si poradila až na třetí pokus, a potřetí v sezoně postoupila do finále. O celkově 7. titul a první od srpna 2022, který by jí zajistil návrat do TOP 10, si ruská šampionka z roku 2017 zahraje s Danielle Collinsovou, nebo Mariou Sakkariovou.

15:50 – Roberto Carballés na antukovém turnaji ATP 250 v marocké Marrákeši porazil 6:4, 6:2 Rusa Pavla Kotova a jediná výhra ho dělí od premiérového obhájení titulu. O celkově třetí triumf si jednatřicetiletý Španěl zahraje s Italem Matteem Berrettinim, nebo Argentincem Marianem Navonem.

14:59 – Po Tomášovi Macháčovi a Jakubovi Menšíkovi nebude startovat v Monte Carlu ani Jiří Lehečka. Nejlepší Čech v žebříčku, který měl v prvním kole čelit soupeři z kvalifikace, se stále trápí se zraněním zad, s nímž bojoval už v Indian Wells a Miami. Úvodní letošní antukový podnik série Masters tak proběhne bez české účasti.

11:58 – Marek Gengel po třech únorových triumfech během tří týdnů v egyptském Šarm aš-Šajchu na další finále marně čeká. Osmadvacetiletý Čech se do něj nedostal popáté v řadě, tento týden končí na podniku ITF M25 na Sinajském poloostrově znovu po sedmi dnech v semifinále. Dnes v něm podlehl 3:6, 4:6 domácímu Karimu-Mohamedu Maamounovi, s nímž prohrál pátý ze sedmi vzájemných duelů.

06:57 – Marie Bouzková se v Bogotě dostala do semifinále dvouhry i čtyřhry. V té se španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou jen pár minut před půlnocí smetly 6:1, 6:3 domácí duo Emiliana Arangová a Maria Paulina Perezová.

06:06 – Šestatřicetiletá Tatiana Mariaová v Bogotě našla po sérii 14 vítězství přemožitelku a třetí rok po sobě antukový turnaj WTA 250 v kolumbijské metropoli nevyhraje. Letos druhá nasazená Němka skončila ve čtvrtfinále po porážce 6:1, 3:6, 3:6 s domácí šampionkou z roku 2021 Camilou Osoriovou. Kolumbijka v semifinále vyzve Italku Saru Erraniovou (H2H 0:2).

06:01 – Marie Bouzková v Bogotě ve svém prvním čtvrtfinále na antukovém turnaji WTA udolala po tříhodinové bitvě 2:6, 6:2, 7:5 německou veteránku Lauru Siegemundovou, s níž si poradila i potřetí, a poprvé v sezoně vyhrála tři zápasy po sobě. O celkově 6. finále, v němž by usilovala o druhý titul, si pětadvacetiletá Češka zahraje s Ruskou Kamillou Rachimovovou (H2H 0:0).

05:55 – Frances Tiafoe na domácí antuce v Houstonu zdolal po dvou hodinách boje 7:6, 6:4 Australana Jordana Thompsona, teprve podruhé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě a udělal druhý ze čtyř kroků za premiérovým obhájením titulu. O finále a nejdelší vítěznou sérii od loňského US Open si americký tenista zahraje s Italem Lucianem Darderim (H2H 0:0).

05:49 – Rozjetá Danielle Collinsová v Charlestonu porazila 6:3, 6:4 Belgičanku Elise Mertensovou a svou životní formu proměnila v postup do největšího antukového semifinále. V něm 11 zápasů neporažená Američanka vyzve Řekyni Mariu Sakkariovou (H2H 1:2).