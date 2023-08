Tennis Tracker: Murray skončil na US Open výpraskem, s Dimitrovem uhrál jen osm gamů

Tenisová sezona je v plném proudu a na Livesport Zprávách se raketa do kouta za žádné situace neodkládá. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu stále sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světa tenisu. Co všechno se děje 31. srpna?

22:55 – Markéta Vondroušová pokračuje na vítězné vlně na grandslamech. Šampionka nedávného Wimbledonu si poradila ve druhém kole US Open 6:2, 6:2 s antukovou specialistkou Martinou Trevisanovou a zvládla už devátý zápas v řadě na podnicích velké čtyřky. O druhé osmifinále ve Flushing Meadows a zároveň vyrovnání svého maxima v tomto dějišti si zahraje s Jekatěrinou Alexandrovovou.

21:42 – Matteo Berrettini bude muset řešit další zdravotní problém, na což je od začátku loňské sezony zvyklý. Bývalý šestý hráč světa vzdal za stavu 4:6, 3:5 utkání druhého kola na US Open s Arthurem Rinderknechem a popáté v řadě do druhého týdne závěrečného majoru roku nepostoupil. Francouze čeká v sobotu premiérové třetí kolo na grandslamech, v němž vyzve krajana Gaëla Monfilse, nebo Andreje Rubljova.

21:10 – John Isner se rozhodl na letošním US Open ukončit kariéru a rozlučka s domácími fanoušky mu pořádně zhořkla. Vítěz 16 turnajů ATP a bývalý osmý hráč světa totiž ve druhém kole nedotáhl náskok 2:0 na sety, v rozhodující sadě neproměnil mečbol na returnu a s krajanem Michaelem Mmohem prohrál 6:3, 6:4, 6:7, 4:6, 6:7. Mladší z Američanů zabojuje o své premiérové grandslamové osmifinále proti Jackovi Draperovi.

21:03 – Andy Murray v letošním roce vždy sehrál grandslamovou bitvu, pokud na podnicích velké čtyřky narazil na kvalitního soupeře. Ve druhém kole US Open však bývalý šampion nestačil v souboji někdejších členů TOP 10 žebříčku jasně 3:6, 4:6, 1:6 na Grigora Dimitrova. Bulhar bude o své první osmifinále v tomto dějišti od roku 2019 usilovat proti Alexanderovi Zverevovi.

21:00 – Alexander Zverev si ve druhém kole US Open poradil 7:6, 3:6, 6:4, 6:3 s krajanem Danielem Altmaierem a připsal si už 41. vítězství v probíhající sezoně. Finalista z roku 2020 a předloňský semifinalista, který v New Yorku kvůli loňské zdravotní pauze startuje po dvou letech, bude ve třetím kole čelit Grigorovi Dimitrovovi.

20:51 – Aryna Sabalenková vyhrála poměrem 6:3, 6:2 i svůj druhý zápas na letošním US Open. Semifinalistka posledních dvou ročníků si tentokrát poradila s Jodie Burrageovou. Ve třetím kole, ve kterém bude vítězka letošního Australian Open pokračovat v útoku na post světové jedničky, se utká s Clarou Burelovou.

20:50 – Karolína Plíšková neukončí dlouhodobou krizi ani na US Open, kde si v roce 2016 zahrála finále a šest z posledních sedmi startů přetavila v postup do druhého týdne. Bývalá světová jednička skončila už ve druhém kole po porážce 4:6, 2:6 s Clarou Burelovou a stále čeká na první vítěznou sérii od konce dubna. Mladá Francouzka bude bojovat o své první grandslamové osmifinále proti Jodie Burrageové, nebo Aryně Sabalenkové.

19:27 – Hubert Hurkacz už může považovat druhé kolo na US Open za prokletí. Nejlepší polský tenista v něm ztroskotal popáté ze šesti startů, jedinou výjimkou je nezdar v prvním kole v roce 2019. Tentokrát nestačil 2:6, 4:6, 5:7 na Jacka Drapera, se kterým vyhrál oba předchozí souboje. Britský mladík zopakoval loňský výsledek a o první osmifinále na grandslamech se utká s Michaelem Mmohem, nebo Johnem Isnerem.

19:18 – Pro Lindu Fruhvirtovou skončilo letošní US Open v prvním kole i v deblové soutěži. Po boku Kolumbijky Camily Osoriové statečně vzdorovala Su-Wei Hsieh a Xinyu Wang, ale s nasazenými osmičkami nakonec prohrály 6:4, 5:7, 2:6. Hned úvodní kolo bylo konečnou i pro Anastasii Detiucovou a domácí Lauren Davisovou.

19:15 – Jannik Sinner pokračuje na letošním US Open v suverénních výkonech. Jeden z největších favoritů, který v loňském čtvrtfinále nevyužil mečbol proti pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi a před pár týdny slavil v Torontu svůj první triumf na Masters, přehrál 6:4, 6:2, 6:4 krajana Lorenza Sonega a postoupil do třetího kola. V něm se utká s Tomásem Martínem Etcheverrym, či Stanem Wawrinkou.

15:06 – Osmifinálový duel domácích hráček na antukovém turnaji ITF W60 v Praze vyhrála sedmnáctiletá Sára Bejlek, jež týden po debaklu v prvním kole kvalifikace US Open porazila 6:2, 6:3 o dva roky starší Dominiku Šalkovou. Ve čtvrtfinále se poslední česká naděje střetne s Rumunkou Irinou Baraovou (h2h 0:0).

12:36 – Adrian Mannarino umí fanoušky pobavit. Ve středu dostal do varu publikum ve Flushing Meadows na kurtu číslo 11, když proti Fábiánu Marozsánovi zahrál daleko za základní čarou z nouze úder mezi nohama a následně si k síti doběhl pro vítězný úder. Od té chvíle už francouzský veterán neztratil s maďarským sokem ani game a postupem do třetího kola vyrovnal své maximum na US Open. O jeho překonání si zahraje v odvetě za pět let starou porážku s domácím Francesem Tiafoem.

11:00 – Zhizhen Zhang ve středu večer na US Open dosáhnul dvou milníků během jednoho momentu. Po pětisetové výhře nad Casperem Ruudem jako první Číňan porazil hráče TOP 5 a jako první čínský tenista postoupil do třetího kola alespoň na dvou různých grandslamech (Roland Garros 2023, US Open 2023).

10:24 – Světová pětka Casper Ruud letos na žádném z 10 turnajů mimo antuku nevyhrál víc jak jeden zápas a navíc už devětkrát v sezoně ztroskotal na hráči mimo TOP 50. Prohrát tolik zápasů během jednoho kalendářního roku se soupeři mimo elitní padesátku dosud dokázali jen dva tenisté: Jevgenij Kafelnikov 11krát v roce 2000 a Nikolaj Davyděnko 10krát v roce 2007.

07:18 – Sedmnáctiletý Jakub Menšík se postupem do třetího kola US Open zařadil mezi české legendy. Ještě před oslavou 20. narozenin se takhle daleko na grandslamu dostali z mužů jen Ivan Lendl, Karel Nováček a Tomáš Berdych. Pouze Menšíkovi nebylo ještě ani 18 let.

05:25 – Petra Kvitová bude po čtyřech letech chybět ve 3. kole US Open. Ve svém druhém letošním vystoupení nestačila i kvůli 39 nevynuceným chybám na dvojnásobnou finalistku Caroline Wozniackou, které podlehla 5:7, 6:7. Dánka si proti světové jedenáctce připsala první skalp hráčky TOP 100 necelý měsíc po návratu po více než tříleté mateřské pauze.

05:19 – Jakub Menšík si ve třetím kole US Open zahraje v den 18. narozenin poprvé proti hráči TOP 50, v boji o místo v osmifinále vyzve domácí světovou devítku Taylora Fritze. Americký favorit ve druhém kole deklasoval 6:1, 6:2 a 6:2 peruánského antukáře Juana Pabla Varillase.

04:22 – Ve spodní polovině pavouka dvouhry mužů na US Open skončil už třetí z pěti zástupců TOP 10. Po Holgeru Runemu a Stefanosi Tsitsipasovi je ze hry venku také také pátý hráč světa Casper Ruud, norský favorit ve druhém kole podlehl 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 Číňanu Zhizhenu Zhangovi, ani na 10. letošním turnaji mimo antuku nevyhrál víc jak jeden zápas a v New Yorku neobhájí loňské finále.

04:16 – Jakub Menšík na US Open pokračuje v úspěšné premiéře na grandslamovém turnaji. Ve druhém kole sedmnáctiletý český talent porazil v souboji dvou úspěšných kvalifikantů a debutantů na hlavním okruhu 3:6, 6:2, 7:6 a 6:3 o pět let staršího Francouze Titouana Drogueta, jako nejmladší od roku 1990 v New Yorku postoupil do třetího kola a zajistil si posun do TOP 150, v níž bude jediným zástupcem pod 19 let. O postup do osmifinále si zahraje s Taylorem Fritzem, nebo Juanem Pablem Varillasem.

04:11 – Karolína Plíšková si připsala první grandslamovou výhru ve čtyřhře od Roland Garros 2021. Na US Open s Chorvatkou Donnou Vekičovou na úvod zdolaly 6:4, 6:7 a 6:3 italsko-japonské duo Lucia Brozettiová a Eri Hozumiová.

04:05 – Ajla Tomljanovicová na US Open oslavila vítězstvím svůj první letošní zápas po dlouhé pauze zaviněné zraněním kolena, k zápasu druhého kola proti světové čtyřce Jeleně Rybakinové ale nenastoupila. "Mrzí mě, že se musím odhlásit, ale moje tělo se ještě potřebuje přizpůsobit vysoké intenzitě. Jsem pyšná na práci, kterou jsme tu odvedly, ale bylo to příliš brzy," oznámila třicetiletá Australanka.

03:59 – Adam Pavlásek, který se druhou sezonou specializuje na čtyřhru, si v 28 letech připsal první výhru na US Open. Zatímco ve dvouhře skončil v letech 2015 a 2018 v prvním kole kvalifikace, při deblové premiéře slaví po boku Ariela Behara. Česko-uruguayský tandem na úvod udolal 6:3. 6:7, 7:6 (10:8) rakousko-nizozemskou dvojici Philipp Oswald a Botic Van de Zandschulp.

03:54 – Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vykročily za obhajobou titulu na US Open výhrou 6:7, 6:1, 6:4 nad japonsko-americkou dvojicí Makoto Ninomijaová a Sabrina Santamariaová a připsaly si teprve druhou výhru od březnového triumfu v Indian Wells. Ve druhém kole se nejvýše nasazené Češky utkají s krajankami Barborou Strýcovou a Markétou Vondroušovou.

03:47 – Tommy Paul na domácím US Open poprvé v kariéře vyhrál zápas, v němž prohrával 0:2 na sety. Šestadvacetiletý Američan porazil Romana Safjullina 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3 a postupem do 3. kola vyrovnal svůj nejlepší výsledek na newyorském grandslamu z loňského roku. O jeho překonání si zahraje se Španělem Alejandrem Davidovichem.

03:38 – Díky chráněnému žebříčku startující Jiří Veselý na US Open zdolal v pěti setech i svého druhého soupeře. Světovou dvacítku Francisca Cerúndola z Argentiny porazil po více než čtyřech hodinách 7:6, 6:2, 3:6, 2:6 a 7:6, získal první skalp hráče TOP 20 od loňského února, navázal na svou první newyorskou výhru od roku 2016 a postupem do 3. kola vyrovnal nejlepší výsledek z ročníku 2015. O osmifinále, kterým by vyrovnal své grandslamové maximum z Wimbledonu 2016 a 2018, si třicetiletý Čech zahraje s Chorvatem Bornou Gojem.