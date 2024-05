Tennis Tracker: S kariérou se loučící Collinsová se po dvou letech vrátí do TOP 10

Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 24. května?

Hlavní události

10:22 – Danielle Collinsová, jež po Australian Open klesla ve světovém žebříčku na 71. místo a rok 2024 ohlásila jako svou rozlučkovou sezonu, se díky skvělé formě a bilanci 21:2 v posledních 23 zápasech vrátí v novém vydání rankingu poprvé od července 2022 do TOP 10. Maximem třicetileté Američanky je 7. místo, o jeho překonání může zaútočit na nadcházejícím French Open. Dnes ve Štrasburku ji navíc čeká semifinále proti Markétě Vondroušové, nebo Anhelině Kalininové.

Další zprávy

13:53 – Rebecca Šramková na pařížské antuce udolala 7:5, 3:6, 7:6(10:2) Maďarku Pannu Udvardyovou, vyhrála osmý z devíti posledních zápasů a teprve podruhé v kariéře z celkově 22 pokusů a poprvé na Roland Garros prošla kvalifikací grandslamového turnaje. Hlavní soutěž si sedmadvacetiletá Slovenka absolvující první akci v roli hráčky TOP 100 zahraje potřetí v kariéře a usilovat bude o premiérovou výhru - neuspěla na Australian Open 2017 ani předloni jako lucky loser právě v Paříži.

13:12– Markéta Vondroušová skončila na třech turnajích před na Roland Garros pokaždé již na raketě druhé soupeřky. Na antukovém podniku WTA 500 ve Štrasburku nejvýše nasazená Češka nezvládla deštěm odloženou dohrávku čtvrtfinále proti Anhelině Kalininové, které podlehla 7:5, 3:6, 2:6. Ukrajinka si o finále zahraje ještě v pátek odpoledne s rozjetou Američankou Danielle Collinsovou (H2H 3:1).

10:31 – Rafael Nadal je jediným tenistou, který na Roland Garros vyhrál 10 a více zápasů proti hráčům TOP 5 (20). Právě o tuto bilanci by se rád opřel v úvodním kole svého posledního vystoupení na pařížské antuce, ve kterém vyzve světovou čtyřku Alexandera Zvereva.

10:08 – Novak Djokovič komentoval páteční los French Open, po kterém se fanoušci mohou těšit hned v prvním kole na šlágr s kariérou se loučícího 14násobného šampiona Rafaela Nadala se čtvrtým hráčem světa Alexanderem Zverevem. "Ano, zaregistroval jsem to. Bude to totální podívaná. Těším se, až ten zápas uvidím, bude velmi zajímavý. Zverev má skvělou formu, vyhrál v Římě. Na Roland Garros to bude jiný Rafa, než na kterého jsme teď zvyklí. Je to Roland Garros, takže uvidíme, co se stane," řekl sedmatřicetiletý Srb, kterého v pátek v Ženevě čeká semifinále proti Tomáši Macháčovi.