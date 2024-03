TOP 10 nejhodnotnějších hráčů bez angažmá: Žebříčku vévodí De Gea, nechybí ani kanonýr z Mexika

Je s velkým podivem, že David de Gea (33) na své další angažmá stále čeká. Rozhodně ale není sám. Mezi volnými hráči najdeme bývalého kanonýra Valencie Santiho Minu (28) či vynikajícího alžírského střelce Andyho Delorta (32), který se proslavil v Ligue 1. Právě útočníci vládnou žebříčku deseti nejhodnotnějších volných hráčů.

David de Gea (8 milionů eur)

Zdá se, že De Gea vynechá celou sezonu. V závěru roku 2023 se čile spekulovalo o mnohém – ve hře byl návrat domů, angažmá v Saúdské Arábii i senzační comeback na Old Trafford. Nic z toho ale nevyšlo a tak je španělský brankář stále volným hráčem.

Navíc tím nejhodnotnějším. Aktuálně je jeho cena podle webu Transfermarkt.de odhadována na 8 milionů eur. Dodejme také to, že letos v lednu měl odmítnout nabídku Nottinghamu Forest, podle anglických médií by se ale v létě mohl do Premier League vrátit.

David de Gea je stále bez angažmá. Profimedia

Andy Delort (6 milionů eur)

Dvaatřicetiletý Delort je na seznamu číslo dvě. Posledním angažmá alžírského útočníka bylo katarské Umm-Salal, kde si nevedl vůbec zle a potvrdil své střelecké schopnosti.

Vynikající formu měl především ve francouzské Ligue 1 – hned patnáct tref a devět asistencí zaznamenal během jediné sezony v Montpellieru, šestnáct ligových branek poté nasázel i v Nice. Zkušený útočník by se některým týmům rozhodně mohl hodit.

Poslední sezony Delorta. Livesport

Poslední utkání odehrál Delort na začátku ledna. Ve finále Qatar Stars League Cupu otevřel skóre, následně ale alžírský útočník zkolaboval. A to poměrně nezvykle.

Útočník se začal točit dokola, následně bez jakékohokoliv kontaktu s protihráčem padl na zem a dostal několik záchvatů. Pochopitelně byl okamžitě vystřídán, do nemocnice ale neputoval. Následně byl spatřen na lavičce a příčina jeho kolapsu zůstává neznámá.

Xeka (5 milionů eur)

Portugalský záložník před sedmi lety opustil domovinu a vydal se do Francie. Xeka, jenž je proslulý tvrdou hrou, si udělal solidní jméno v Lille, jeho posledním angažmá je pak Rennes.

Za francouzský celek odehrál loni osm střetnutí, kvůli vážnému zranění se ale ve hře naposledy objevil v červnu při přátelském utkání proti Brestu.

Anwar El Ghazi (3 miliony eur)

Bývalá hvězda Aston Villy je taktéž bez angažmá. Naposledy hrál na začátku října v dresu Mohuče, německý celek mu ale ukončil smlouvu ihned poté, co na sociálních sítích zveřejnil kontroverzní příspěvky ohledně konfliktu mezi Izraelem a Palestinou.

Osmadvacetiletý nizozemský útočník prožil solidní ročníky v Ajaxu, v Aston Ville i v PSV, kde loni zaznamenal osm branek. Nyní si ale hledá nový klub.

Statistiky hráče. Livesport

Hélder Costa (2,8 milionu eur)

Costa hrál v Leedsu poměrně zásadní roli, jenže v sezoně 2021/22 o svou pozici přišel a putoval na hostování. Ve Valencii ale díru do světa neudělal a následně nedokázal zaujmout ani v Al Ittihadu.

Po návratu z hostování s ním Leeds smlouvu rozvázal a od půlky října je tak třicetiletý Angolan volným hráčem. V jeho spojitosti se hovoří především o návratu do Anglie, zájem by mohl být v Championship.

Renyer (2,5 milionu eur)

Renyer je z celé této desítky tím nejmladším. Ofenzivnímu křídelníkovi je teprve 20 let nicméně za brazilský Santos si už připsal osm prvoligových zápasů. Nastupoval ale především v mládežnických týmech, na konci roku se s ním ale Santos rozloučil.

Rodák z Ria de Janeira se tak zatím poohlíží po možnostech, angažmá v Evropě je nicméně v tuto chvíli značně nepravděpodobné.

Arbër Zeneli (2,5 milionu eur)

Zeneli prožil nejlepší léta své kariéry v nizozemském Heerenveenu. Určitou stopu zanechal i v Remeši, pak se ovšem v osmadvaceti letech se vydal do Turecka.

Za Adanu Demirspor ale odehrál jen dvanáct utkání a následně se s ním turecký celek rozloučil. S kosovským útočníkem se švédskými kořeny rozvázal smlouvu na začátku ledna. A to i přesto, že původně měla platit až do léta roku 2026.

Zeneli a jeho čísla z posledních sezon. Livesport

Carlos Vela (2 miliony eur)

Vela dlouho platil za obrovskou ofenzivní hrozbu. V Arsenalu se mu sice podle představ nedařilo, daleko lépe si však vedl v Realu Sociedad a v posledních letech především v Los Angeles FC.

V roce 2019 nasázel v Major League Soccer 36 branek, přidal 16 asistencí a stal se dominantní postavou celé ligy. Jeho kouzlo vzhledem ke zdravotním problémům opadlo, v posledních dvou letech se ovšem znovu vrátil do skvělé formy.

Pětatřicetiletý Mexičan se ale na nové smlouvě s Los Angeles FC nedohodl a od 1. ledna je tak volným hráčem.

Vela má stále co nabídnout. Livesport

Santi Mina (2 miliony eur)

Svou hodnotu stále rozhodně má i další útočník – Santi Mina. Osmadvacetiletý kanonýr zářil především doma v La Lize. Za Valencii během čtyř sezon nastřádal 29 branek, dalších 25 přidal během tří ročníků v dresu Celty Vigo.

Rodák z Viga se loni překvapivě vydal do Saúdské Arábie, kde v dresu Al Shababu šestkrát skóroval a přidal také pět asistencí. Po návratu z hostování se pokoušel prosadit zpět do sestavy svého mateřského klubu, ten s ním ale v srpnu rozvázal kontrakt.

Roberto Soriano (1,8 milionu eur)

I posledním mužem na seznamu je ofenzivní hráč. Soriano se v solidním světle ukázal v Sampdorii i Villarrealu, posledních pět sezon poté strávil v Boloni.

V ročníku 2020/21 se blýskl devíti ligovými trefami a šesti přihrávkami, poté ale přišla nebývalá krize. Během dvou let vstřelil jedinou branku a po zranění kolenních vazů se s ním Boloňa předčasně rozloučila.