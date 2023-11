Velká bitva už má datum, Fury s Usykem se utkají ve sjednocujícím boxerském duelu 17. února

Profesionální boxeři Tyson Fury (35) a Oleksandr Usyk (36) by se měli o titul mistra světa v těžké váze utkat v Rijádu 17. února. Termín sjednocujícího souboje, na němž se dohodli zástupci dosud neporažených boxerů koncem září, dnes oznámili organizátoři.

Brit Fury je šampionem organizace WBC, o rok starší Ukrajinec Usyk má mistrovské pásy WBA, WBO a IBF. Vítěz duelu bude korunován prvním absolutním mistrem světa v těžké váze v éře čtyř pásů. Posledním absolutním šampionem byl Brit Lennox Lewis, jenž v roce 1999 získal pásy organizací WBC, WBA a IBF.

Fury od příchodu k profesionálům v roce 2008 vyhrál 34 zápasů a jednou remizoval. Usyk zvítězil v profesionálním ringu ve všech 21 duelech. V srpnu uhájil své tituly proti Britovi Danielu Duboisovi. "Nemám žádný cíl, jen cestu. A má cesta je být nezpochybnitelným šampionem. Proto byl pro mě tohle jediný možný zápas. Až zazní gong, rozbalím to," řekl na dnešní tiskové konferenci Usyk.

Historický duel bude součástí takzvané "Riyadh Season", festivalu, jenž se v saúdskoarabské metropoli koná každou zimu od roku 2019. Letos ho 29. října odstartoval netitulový zápas mezi Furym a bývalou hvězdou MMA Kameruncem Francisem Ngannouem, který boxerský šampion s obtížemi vyhrál těsně na body. I proto podle médií sešlo z původně uvažovaného termínu duelu Furyho s Usykem už 23. prosince.

"Jsem předurčen k tomu, abych upevnil svůj odkaz jako nejlepší boxer této éry. A bych to udělal, musím porazit tohoto prcka," řekl Fury, jenž dříve Usyka označoval za "střední váhu". "Je to dobrý boxer, rychlý a tak, ale už jsem viděl hodně lidí jako on. Když se postaví velkým chlapům, mají problémy. A on bude mít problémy 17. února. Samozřejmě prohraje," dodal Brit.

O sjednocujícím souboji se mluví delší dobu. Zápas Fury – Usyk se měl uskutečnit už letos v dubnu ve Wembley, ale zhruba měsíc předtím promotéři oznámili, že se nedohodli na podmínkách.