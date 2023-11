Livesport Daily #126: Proč bylo ukončení zápasu v UFC správné, vysvětluje Daniel Škvor

Pro mnohé fanoušky šlo o sportovní událost celého roku. Jiří Procházka (31) bojoval v legendární Madison Square Garden o titul organizace UFC v polotěžké váze. Jeho ostře sledovaný duel s Alexem Pereirou (36) z Brazílie ovšem skončil porážkou ve druhém kole a první prohrou Procházky po dlouhých osmi letech. Jak moc tahle prohra ovlivní další kariéru českého samuraje? Bylo ukončení zápasu ze strany rozhodčího po několika těžkých úderech předčasné? A jak velkou reklamu Jiří Procházka v New Yorku celému Česku udělal? To všechno jsme probrali s trenérem, MMA zápasníkem a kamarádem Jiřího Procházky Danielem Škvorem (34).

Do konce druhého kola sledovaného duelu mezi Alexem Pereirou a Jiřím Procházkou zbývala necelá minuta. Český zápasník v tu chvíli inkasoval sérii tvrdých úderů, po kterých byl viditelně otřesený, a rozhodčí tak zápas ukončil. Marc Goddard, který bitvu řídil, patří mezi nejlepší a nejuznávanější rozhodčí v prestižní organizaci UFC, i on se ale po tomto verdiktu dostal pod palbu kritiky.

"Je to strašně těžká a nevděčná práce. Jde o zdraví zápasníků, je 21. století a nejsou to žádné gladiátorské souboje. Tohle je třeba velký problém v boxu, kde je relativně dost smrtelných úrazů. Až po zápasech se projeví například krvácení do mozku, které ale začíná právě v těchto momentech. Jde o destruktivní údery, kdy se soupeř nebrání, praskají tam kosti, čelisti, očnice. Každý další úder může být fatální," říká MMA zápasník Daniel Škvor.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Chyby Jiřího Procházky v titulovém zápase.

Budoucnost nejúspěšnějšího českého zápasníka.

Finanční realitu českých MMA bojovníků.

