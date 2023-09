Češky v neúspěšné olympijské kvalifikaci nestačily ani na Ukrajinu, prohrály 1:3 na sety

České volejbalistky podlehly v předposledním utkání neúspěšné olympijské kvalifikace Ukrajinkám 1:3. V neděli zakončí turnaj v čínském Ning-po zápasem proti Kanadě a pokusí se vylepšil dosavadní bilanci dvou vítězství a čtyř porážek.

České reprezentantky získaly první set hladce 25:12, v dalším průběhu ale měly navrch soupeřky a v šestém kvalifikačním utkání si připsaly první výhru. Porážku národního týmu neodvrátilo ani 16 bodů Heleny Havelkové. Ukrajinky oplatily svěřenkyním řeckého trenéra Jannise Athanasopulose srpnovou prohru v osmifinále evropského šampionátu.

"Myslím, že zápas se rozhodl ve druhém setu, který jsme měli šanci vyhrát. Jenže jsme mentálně nebyli dost silní na to, abychom se drželi našeho systému a Ukrajinky získaly několik důležitých bodů. Pak už jsme na ně nedokázaly zareagovat," uvedl Athanasopulos v tiskové zprávě svazu k vyrovnané koncovce druhé sady, v níž za stavu 23:23 získal poslední dva body soupeř.

Češky byly už před zápasem s Ukrajinkami ze hry o postup. Livesport

"Problém byl v našem soustředění, ale nedokážu vysvětlit, jestli to bylo únavou, protože jsme včera dohrály utkání v sedm hodin večer. Opravdu jsme se zhoršili, přestali dobře podávat a to Ukrajině pomohlo vyhrát. Ony servírovaly velmi agresivně a my nenašli způsob, jak složit některé jednoduché míče. Ukrajina si vítězství zasloužila," řekl kouč.

Další dva sety už prohrál český tým jednoznačným rozdílem 18:25 a 15:25. "Byl to strašně těžký zápas. Ukrajinky do nás šly servisem a my s tím měly problémy na příjmu. Následný útok z high ballu byl těžký a nedokázaly jsme se prosadit," uvedla kapitánka Michaela Mlejnková.

"V prvním setu jsme je skvěle tlačily na servisu. Ukrajinky nás nebyly schopné přehrát a my jsme je skvěle ubránily," řekla blokařka Ela Koulisiani, která se postarala o 12 bodů českého týmu. "Od druhého setu začaly tlačit ony, nám se úplně nedařilo přihrát, hrály jsme hru z high ballu a ony začaly výborně bránit. Opravdu se v obraně rozjely, počapaly nám všechno, začaly nás i ulívat a v tom byl ten klíčový rozdíl. My jsme jim ulívky nepobraly, ale ony nám ano," dodala.

Poslední soupeř českých volejbalistek Kanada dnes zdolala Mexiko 3:0 a připsala si čtvrtou výhru, z toho třetí za sebou. "Moc bych chtěla, abychom sebraly zbytky sil, protože s Kanadou to bude náročné. Samozřejmě, že jsou na tom všichni stejně a všichni už mají málo sil, ale musíme se semknout, zabojovat. Moc bych chtěla, abychom tento turnaj ukončily na vítězné vlně," uvedla kapitánka Mlejnková.

Na olympijské hry postoupí jen první dva týmy z osmičlenné skupiny.