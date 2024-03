Nejlepší sprint sezony: Davidová byla v USA jedenáctá, ve třicítce doběhly další tři Češky

Markéta Davidová (27) byla jedenáctá ve sprintu Světového poháru v americkém Soldier Hollow a zaznamenala v této disciplíně nejlepší výsledek v sezoně. O ještě lepší umístění ji připravily dvě střelecké chyby. Zvítězila Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová, která porazila o 13,4 vteřiny vedoucí ženu seriálu Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Třetí skončila další Francouzka Lou Jeanmonnotová.

V první třicítce byly ještě další tři české reprezentantky. Tereza Voborníková po jednom trestném kole skončila šestnáctá, na střelnici bezchybná Jessica Jislová obsadila 24. místo a o dvě příčky za ní byla se dvěma chybami Lucie Charvátová. Debutantka Kristýna Otcovská obsadila 62. příčku.

Davidová vyrazila na trať se startovním číslem 22. Při střelbě vleže minula třetí terč a chyby se závodnice z Janova nad Nisou nevyvarovala ani vestoje. Na vítěznou Braisazovou-Bouchetovou ztratila v cíli minutu a 24 vteřin.

"Přijde mi, že celý rok říkám to samé. Na stojce jsem jednu ránu odkládala, potom jsem tam udělala zase nějakou chybu. Přijde mi, že mi to letos neodpouští žádnou malou chybu. Vleže měla být nula a bohužel nebyla," řekla České televizi Davidová. "Na trati to bylo hodně těžké. I když to posolili, nic to neudělalo a bořilo se to. Jsem ráda, že to mám za sebou."

Voborníková sice na nejlepší běžecky ztrácela, při položce vleže ale byla stoprocentní. Jednu chybu udělala až vestoje. "Tenhle sníh mám ráda, ale dnes to bylo neskutečně těžké. Jsme tu třetí den, což je v nadmořské výšce krize. S Luckou (Charvátovou) jsme byly vyřízené. Doufám, že zítra to bude lepší," uvedla Voborníková.

Braisazová Bouchetová uspěla i navzdory jednomu trestnému kolu. Ve Světovém poháru vyhrála popáté v sezoně a potřetí ve sprintu. V nejkratší individuální disciplíně uspěla také ve švýcarském Lenzerheide a německém Oberhofu. V SP vyhrála devátý závod v kariéře.

V sobotu je na programu štafeta žen a sprint mužů.

Výsledky ženského sprintu v Soldier Hollow