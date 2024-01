Premiéra, Odermatt vyhrál ve Wengenu poprvé v kariéře sjezd Světového poháru

Švýcarský lyžař Marco Odermatt (26) dosáhl v domácím prostředí ve Wengenu na první vítězství ve sjezdu Světového poháru v kariéře. Na zkrácené trati zkušený univerzál, jenž je v královské disciplíně z loňska mistrem světa, vyhrál s náskokem více než půl sekundy. V závodu, který se kvůli četným přerušením protáhl na téměř tři hodiny, obsadil český reprezentant Jan Zabystřan (25) 54. místo.

Nejblíže se k lídrovi Světového poháru Odermattovi přiblížil francouzský vítěz z Bormia Cyprien Sarrazin, jenž ztratil 58 setin sekundy. Třetí skončil s odstupem 81 setin Nor Aleksander Aamodt Kilde.

Odermatt se dočkal první výhry ve sjezdu po 18 triumfech v obřím slalomu, v němž je olympijským vítězem, a 11 v superobřím slalomu. Oslavil tak jubilejní 30. vítězství v kariéře a pojistil si vedení v hodnocení disciplíny i celkového SP.

"Je to opravdu mimořádný okamžik, nádhera. Často mi chybělo tak málo a teď se mi splnil sen tady doma," radoval se Odermatt, jenž si připsal první výhru ve sjezdu v seriálu 333 dnů po triumfu na mistrovství světa. "Měl jsem pro dnešek velkou motivaci. Proto jsem do toho dal všechno, jel na plný plyn, riskoval a vyšlo to," dodal hvězdný Švýcar, jenž vede i pořadí obřího a superobřího slalomu.

Závod byl několikrát přerušen kvůli mlze a také pádu Marca Kohlera ze Švýcarska, pro něhož přiletěl vrtulník. Po zlepšení viditelnosti startoval mezi posledními s číslem 58 Zabystřan, jenž ztratil na Odermatta 4,04 sekundy a po dlouhém čekání na start zaznamenal ve čtvrtém sjezdu sezony dosud nejhorší umístění. Před měsícem ve Val Gardeně se blýskl životní 20. příčkou.

Čtvrteční sjezd byl náhradou za jeden ze zrušených prosincových závodů v Beaver Creeku. Na Lauberhornu lyžaři absolvovali zkrácenou trať dlouhou necelé tři kilometry. Klasický sjezd o délce 4,5 kilometru, který je nejdelší v celém seriálu, pojedou v sobotu. V pátek je na programu super-G, v neděli zakončí program ve Wengenu slalom.

Výsledky sjezdu ve Wengenu