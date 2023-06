Analýza přestupů: Šeško kráčí v Haalandových stopách, Sparta přivedla další desítku

Po ose Salcburk - německá Bundesliga se po vzoru Erlinga Haalanda přesouvá slovinský útočník Benjamin Šeško (20), jehož služby si zajistilo Lipsko. Na přestupu se dvojice spřátelených klubů dohodla už během minulého léta, ale smlouva podepsaná do roku 2028 vstoupí v platnost až 1. července toho letošního. Pražská Sparta ohlásila příchod první posily, ex-brněnského Michala Ševčíka (20). Dává ale jeho příchod vůbec smysl?

Haalandův nástupce

Častým srovnáním s norským sniperem Manchesteru City se mladý Slovinec nevyhne. Přestože se nacházejí v odlišné fázi svých kariér, oba do velkého fotbalu vstoupili ve stejném klubu, hrají na totožné pozici a poutají pozornost urostlou postavou.

Faktem je, že Haaland byl za dob působení v Salcburku o něco dominantnějším hráčem, což ovšem zároveň nikterak nesnižuje Šeškovy nesporné kvality. Zejména výborný pohyb v soupeřově šestnáctce. Podle metriky očekávaných branek, která hodnotí objem a kvalitu střeleckých příležitostí, se do lepších pozic v uplynulé sezoně dostával už pouze Haris Tabakovič z vídeňské Austrie. 29letý Švýcar byl zároveň jediným, kdo v průměru na jeden zápas vyslal na branku vyšší počet střel.

Mapa střel ze sezony 22/23 rakouské Bundesligy 11Hacks

Šeško se dostal průměrně ke třem pokusům na zápas a podle matematických modelů měl v každém 54% šanci na skórování, tudíž se měl trefit zhruba v každém druhém utkání. Nakonec se mu v zakončení dařilo ještě o něco lépe - při celkovém xG v hodnotě 12,61 si připsal 14 ligových zásahů.

Necelých 76 % jeho střeleckých pokusů směřovalo na branku z prostoru uvnitř šestnáctky a přibližně polovina z jejího centrálního prostoru. Stále se tedy nevyhnul poměrně vysokému počtu střel mimo vápno nebo z úhlu, ale tento neduh vykompenzoval schopností propracovat se také do velmi kvalitních šancí v blízkosti branky.

Jeho viditelnou slabinou je jednonohost. Zatímco silnější pravou nohou vystřelil 44krát, levačkou pouze v 11 případech. Stejný počet pokusů na branku nasměroval hlavou. V zakončení zatím nijak výrazně nevyčnívá, ale vzhledem k vysokému objemu dobrých šancí se trefuje pravidelně.

Vybraní hráči rakouské Bundesligy 22/23, 800+ minut. Osa X - procentuální úspěšnost v hlavičkových soubojích, osa Y = očekávané góly (bez penalt) na 90 minut hry 11Hacks

Společně s výborným pohybem ve vápně je jeho silnou stránkou také hra ve vzduchu. V rakouské Bundeslize měl mezi útočníky jasně nejvyšší úspěšnost v hlavičkových soubojích a tuhle schopnost uplatní také v Lipsku. Datová analýza totiž ukazuje, že centry ze strany byly třetím nejnebezpečnějším typem přihrávky německého klubu. Zároveň si Šeško svým pohybem zvládne převzít krátkou přihrávku uvnitř vápna, z nichž Lipsko hrozí nejvíce.

Navíc se nemusí obávat nedostatečného herního vytížení. Christopher Nkunku odchází za novou výzvou do londýnské Chelsea, navíc ho trenér Marco Rose stavěl v tandemu s Timem Wernerem, s nímž se může Šeško velmi dobře doplňovat, neboť se jedná o dva zcela odlišné typy hráčů. Zatímco německý rychlík je platný také v mezihře a jako kreativní síla, Šeško je typickou zbraní dovnitř vápna. Jediným přímým konkurentem v boji o základní sestavu tak v tuto chvíli zůstává André Silva, jemuž se ale uplynulá sezona příliš nepovedla.

Brněnský mladík ve Spartě v nabité konkurenci

První letní posilou mistrovské Sparty se stal mladý ofenzivní záložník Michal Ševčík, který se do Prahy stěhuje ze sestupivšího Brna. V jeho dresu si v uplynulé sezoně připsal devět branek, navrch přidal šest asistencí a v tabulce nejlepších nahrávačů nestačil pouze na trio Matějovský, Höjer a Kuzmanovič.

Dobrými výkony na sebe Ševčík upozornil již v druholigové sezoně 21/22, v níž výraznou měrou dopomohl k přímému postupu Brna do nejvyšší soutěže. Na hřišti se pohyboval na pozici desítky nebo ofenzivně laděné osmičky a v jeho středu se vyznačoval zejména skvělým vedením míče, díky němuž byl schopný s balonem na noze překonávat dlouhé vzdálenosti a zakládat zajímavé šance.

Michal Ševčík zazářil v duelu zářijovém duelu s Teplicemi. Livesport / Zbrojovka Brno

Zdaleka nejplatnější však byl ve finální třetině hřiště. Šla přes něj většina nebezpečných akcí týmu, byl důležitým exekutorem standardních situací a sám se dostával do dobrých střeleckých příležitostí. Pokročilé metriky ukazují, že svými náběhy a driblinkem tvořil nejhodnotnější akce ze všech středních záložníků.

V debutové sezoně ve FORTUNA:LIZE odehrál hutnou porci 2769 minut, z toho 1421 na pozici desítky a zbytek na dalších ofenzivních postech. Stejně jako o rok dříve vynikal velmi dobrým vedením míče, a to zejména v podobě driblinku jeden na jednoho a schopnosti posunout pomocí něj míč do nebezpečného prostoru.

Desítky ve FORTUNA:LIZE 22/23, 800+ minut. Osa X - očekávané asistence (bez standardních situací) na 90 minut hry, osa Y = očekávaná branky (bez penalt) na 90 minut hry 11Hacks

Paradoxem je, že i navzdory vysokému počtu asistencí se v důležitých přihrávkových metrikách pohyboval spíše v průměrných hodnotách. Zároveň velkou část jeho kreativity tvořily standardní situace. Z celkových 3,53 očekávaných asistencí představovaly rohy a přímé volné kopy hned 1,63. Díky svému pohybu se nicméně dokáže sám pravidelně dostávat do kvalitních šancí v pokutovém území a proměňovat je.

Zásadním otazníkem týkajícím se Ševčíkova přestupu je jeho zamýšlená úloha v týmu. A tedy i to, zda by nebylo vhodnější finanční prostředky vynaložit spíše na nákup hráčů, kteří by týmu pomohli vyřešit problémové pozice. Jako ofenzivní záložník totiž Ševčík přichází v roli přímého konkurenta stejně starého Kryštofa Daňka a dokonce ještě o rok mladšího Adama Karabce.

Poslední zmíněný sice v závěru sezony nastupoval na pravé straně zálohy, ale především kvůli horšímu finálnímu produktu se nejedná o jeho primární post. Všichni tři navíc potřebují pravidelně hrát a je stále obtížné určit, jaké by mělo být jejich pořadí v týmové hierarchii, a tedy koho by měla Sparta uvolnit na hostování a kdo by měl dostávat herní čas v prvním týmu.