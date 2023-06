Arábie zlákala další zvučné jméno. Kanté mění Chelsea za Al-Ittihad, potká se s Benzemou

Eurofotbal / Patrik Sandev

Karim Benzema se může těšit v Al-Ittihadu na svého bývalého parťáka z reprezentace. Podle italského insidera Fabrizia Romana bude brzy oficiálně oznámený příchod N’Gola Kantého (32), který se přesune do Saúdské Arábie jako volný hráč z Chelsea. Naplánováno má být během úterý ještě poslední kolo jednání, na němž by měla být stvrzena spolupráce do roku 2025.

Podle dřívějších zpráv by si Kanté měl vydělat 100 miliónů eur (asi 2,4 miliardy korun) za jeden ročník. Ačkoli podle některých zdrojů bylo ještě ve hře setrvání Kantého v Chelsea, která i nadále nabízela hráči prodloužení spolupráce, vše směřuje k jeho odchodu z The Blues. Všechny klíčové náležitosti ve smlouvě jsou totiž dotaženy do úspěšného konce, hráč už absolvoval také většinu lékařských prohlídek.

Kantého agent nedávno pro francouzský deník Le Parisien uvedl, že dvaatřicetiletý záložník vidí svou budoucnost stále v Londýně, tyto informace se však evidentně nesetkaly s realitou.

Francouz, který přišel kvůli zranění o světový šampionát v Kataru a vynechal kvůli zdravotním problémům většinu část uplynulé sezóny, odehrál dosud v dresu Chelsea celkem 269 utkání napříč všemi soutěžemi a vsítil 13 gólů.