Rovanperä se na Středoevropské rallye přiblížil titulu, konkurent Evans havaroval

Fin Kalle Rovenperä (23) má na dosah obhajobu titulu mistra světa v automobilových soutěžích. Jeho rival Elfyn Evans (34) z Velké Británie ve třetí dnešní rychlostní zkoušce Středoevropské rallye havaroval a v předposledním dílu seriálu nepokračuje. Lídrem soutěže, která ve čtvrtek a v pátek odstartovala na českém území, se po druhé etapě stal Thierry Neuville (35) z Belgie.

Třiadvacetiletý Rovenperä měl před startem rallye v čele průběžného pořadí MS náskok na týmového kolegu z továrního týmu Toyoty Evanse 31 bodů, k obhajobě titulu jej potřebuje udržet. Evans se může do soutěže ještě v neděli teoreticky vrátit a získat maximálně pět bodů v závěrečné power stage, takže rodák z Jyväskylä ještě s jistotou slavit nemůže.

"Už před startem do erzety jsem věděl, že Elfyn havaroval, tak proč bych riskoval? V předešlém testu jsme měl krizovku, teď je důležité dokončit rallye," řekl Rovenperä v cíli celkově jedenáctého měřeného testu, ve kterém ztratil na Neuvillea 22 sekund a klesl na průběžně druhé místo. Po druhé etapě na belgického soka ztrácí 26 sekund. Třetí Ott Tänak z Estonska je za ním o více než minutu.

Rovenperä měl v sobotu večer dobrou náladu i proto, že vyhrál dnešní závěrečný test. "Chtěl jsem zakončit den s dobrým pocitem, tak jsem trochu zatáhl," usmíval se. "Je fajn, že jsme v cíli etapy, ale bylo to opravdu těžké. Myslím si, že tohle jsou nejtěžší podmínky na asfaltu, jaké jsem kdy viděl. Nevím, zda to je vůbec možné označit za asfaltové erzety," řekl Rovenperä. Podmínky na s Středoevropské rallye byly totiž stejně stejně jako v pátek náročné. Zejména v dopolední sekci byly tratě mokré a plné bláta.

Nejlepším českým jezdcem je i nadále Erik Cais, který po první etapě držel desáté místo, ale dnes mírně klesl a je dvanáctý. V kategorii Rally 2 mu patří čtvrté místo.

"Dnes se hodně střídalo počasí. Ráno to bylo hodně na vodě, odpoledne to začalo osychat, takže byla poměrně dost těžká volba gum. Naštěstí se nám to relativně dobře povedlo, i když to mohlo být i o trošku lepší," řekl Cais. "Jsem ale rád, jak se nám dnešní den povedl. Nebylo to jednoduché. Občas jsme byli na hraně. Jet na slickách na bahně není nic jednoduchého. Strašně to klouzalo. Čeká nás ještě jeden náročný den a budeme se snažit dojet do cíle a udržet pozice," dodal.