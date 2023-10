Středoevropská rallye má za sebou první den, Tänaka předstihl v Klatovech Neuville

Premiérovou Středoevropskou rallye vede po dvou rychlostních zkouškách v Česku belgický jezdec Thierry Neuville (35). Pilot týmu Hyundai byl nejrychlejší v podvečerním druhém testu v Klatovech a má v čele průběžného pořadí náskok 1,2 sekundy před Estoncem Ottem Tänakem (36) ve fordu, který vyhrál zahajovací zkoušku v pražské Velké Chuchli. Nejlepší z českých účastníků Erik Cais (24) je 19.

Předposlední díl mistrovství světa v automobilových soutěžích odstartoval odpoledne dvouapůlkilometrovým diváckým testem na čerstvě položeném asfaltu v areálu chuchelského dostihového závodiště. Tänak ho ovládl s náskokem sedmi desetin sekundy před osminásobným mistrem světa Sébastienem Ogierem v toyotě. Přesně o sekundu pomalejší byl Neuville, jenž v Klatovech oba soupeře předstihl.

"Nebyla to nejlepší rychlostní zkouška, nebyl jsem si jistý pneumatikami. Vybíral jsem mezi mokrou a měkkou, na poslední chvíli jsem se rozhodl pro měkkou. Viditelnost je opravdu ztížená, protisvahy (sloupy) odrážejí světla, takže není moc dobře vidět. Moc jsme se neprosadili, ale zítra je taky den," citoval web soutěže Neuvillea.

Třetí Ogier ztrácí 5,8 sekundy a hned desetinu sekundy za ním je lídr šampionátu a jeho týmový kolega Kalle Rovanperä. Fin, který už o tomto víkendu může mít jistou obhajobu loňského titulu, je po dvou z celkem 18 zkoušek čtvrtý, jeho největší rival v boji o MS a další týmový kolega Elfyn Evans z Británie je osmý.

Český příležitostný účastník letošního seriálu Cais ve Škodě Fabia ztrácí na Neuvillea přesně půlminutu. Cais startoval jako první do rychlostní zkoušky v Chuchli a první projel i rampou u Pražského hradu, kde se odehrál v přítomnosti českého prezidenta Petra Pavla slavnostní start.

"Je to skvělý pocit a jsem hrozně rád, že můžeme historicky první soutěž mistrovství světa v České republice otevřít právě my. Je to něco, na co budu vzpomínat," řekl Cais ČTK. O tom, že na trať vyrazí ještě před úřadujícím mistrem světa Rovanperäm, se dozvěděl ve středu, kdy bylo zveřejněno startovní pořadí. "Na rallye se to občas stává," řekl.

Elitní světoví jezdci se po startu v centru Prahy museli přesunout do Chuchle a drtivá většina z nich uvízla v koloně na Strakonické ulici. Jako první "rozrážel" cestu Rovanperä, na jehož nárazníku jel Cais. Všichni ale nakonec stihli dojet na start včas.

První etapa bude pokračovat na Klatovsku a Vimpersku šesti zkouškami v pátek. Poté účastníci české území, kde se v rámci mistrovství světa jelo poprvé v historii, opustí a v sobotu budou pokračovat v Rakousku. V neděli dvanáctý díl světového šampionátu vyvrcholí na německých silnicích.