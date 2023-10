WRC je poprvé v Česku, Rovanperä může po Středoevropské rallye slavit titul

Mistrovství světa v rallye se poprvé v historii jede v Česku. Předposledním závodem seriálu, který odstartuje ve čtvrtek v Praze, je Středoevropská rallye. Na soutěži pořádané netradičně na území tří států, vedle Česka i v Rakousku a Německu, může být korunován i letošní světový šampion. Obhájce titulu Kalle Rovanperä (23) z Finska má na druhého Elfyna Evanse (34) z Velké Británie náskok 31 bodů. Pokud jej udrží, bude moci v neděli začít slavit.

"Bude to zcela jistě těsnější souboj než loni, ale určitě pro to udělám maximum a doufám, že budu mistr světa už po tomhle závodu," řekl Rovanperä, který se před rokem den po 22. narozeninách stal nejmladším mistrem světa v rallye v historii.

Pilot Toyoty si loni titul zajistil triumfem na začátku října na Novém Zélandu, druhého Estonce Otta Tänaka nakonec porazil o 50 bodů. "Když se bojuje mezi stájovými kolegy, bývá to celkem přátelský a férový souboj stejných vozů, takže by to mělo být dobré," uvedl Rovanperä s poukazem na skutečnost, že jeho hlavním soupeřem je nyní týmový kolega.

Evans již dvakrát v minulosti skončil v MS celkově druhý a vždy jej porazil týmový kolega Sébastien Ogier z Francie. "Dvě kola před koncem nás od Kalleho stále dělí dost velký odstup, ale nic ještě neskončilo. Víme dobře, jak se v této hře může vše rychle změnit. Dáme do toho vše, abychom obě zbývající rallye zajeli co nejlépe. Nepolevíme v tlaku na pilu," řekl Evans, který letos ovládl dvě soutěže. Rovanperä tři.

Středoevropská rallye je součástí šampionátu poprvé v historii. Soutěž slavnostně odstartuje ve čtvrtek ve 13:00 na Hradčanském náměstí v přítomnosti českého prezidenta Petra Pavla, následně se uskuteční divácká rychlostní zkouška na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli a v podvečer bude na programu okruhový měřený úsek v Klatovech. V pátek se pojede dalších šest testů na Šumavě, v sobotu stejný počet v Rakousku a v neděli čtyři v Německu. Centrum rallye bude po celou dobu v Pasově.

"Kulisy pražského Hradu a rychlostní zkouška ve Velké Chuchli přinesou vysoce atraktivní podívanou. Píšeme historii rallye v České republice a věříme, že přijede co nejvíc fanoušků nejen v Praze, ale i na Šumavě, kde se pojedou testy na tradičních tratích na Klatovsku a Vimpersku," uvedl generální sekretář Autoklubu ČR a jeden z hlavních organizátorů rallye Tomáš Kunc.

Na startu bude 11 českých posádek v čele s Erikem Caisem, který se letos účastní vybraných soutěží se Škodou Fabia RS Rally2. "Určitě to bude zajímavé, hlavně divácky. Bude to nové, celá rallye je nová, a vidět vozy WRC v Praze, to se jen tak nepoštěstí," uvedl Cais, vedle kterého se představí například Jan Skála, Adam Březík, Štěpán Vojtěch nebo Filip Kohn.