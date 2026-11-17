Alonso už Rallye Dakar absolvoval v roce 2020 jako jezdec Toyoty a obsadil 13. místo. Stejně jako tehdy bude jeho navigátorem krajan Marc Coma, který slavnou soutěž pětkrát ovládl v kategorii motocyklů. Start 49. ročníku je naplánován na 9. ledna v Portugalsku a pokračovat bude v Maroku poté, co pořadatelé museli z bezpečnostních důvodů přeložit závod ze Saúdské Arábie.
"Dakar 2020 byl jedním z nejnáročnějších a současně nejhezčích dobrodružství v kariéře. Mám před tímto závodem a před všemi specialisty (dálkových rallye) maximální respekt," řekl Alonso. Za svoji prioritu přitom nadále považuje formule 1. "Ale jsem závodník a výzvy jako tahle jsou důvod, proč závodění miluju. A jsem zvědavý, čeho můžeme tentokrát dosáhnout," uvedl Alonso.
Při premiéře na Dakaru neměl angažmá v F1, po návratu do elitního seriálu další start v rallye vždy pečlivě zvažoval. "Ale nakonec to bylo snadné rozhodnutí. Chtěl jsem výzvu přijmout naplno a nastoupit v jednom roce jak na Rallye Dakar, tak ve formuli 1," dodal.