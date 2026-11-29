Už více než hodinu před zápasem se pestrobarevné tribuny haly Královka postupně barvily do tmavě modré a na jméno Satoranský jste mohli narazit téměř na každém kroku. Všichni diváci totiž usedali na sedadla ve stejném dresu s osmičkou na zádech, který si ve svém posledním zápase oblékl také loučící se český rozehrávač.
Ten na palubovku, která také nesla jeho jméno, vstoupil přibližně hodinu před zápasem a všichni přítomní se zatajeným dechem sledovali jeho počínání při rozcvičce. Už v ní bylo zřejmé, že se pozornost Tomáše Satoranského upírá primárně k blížícímu se úvodnímu hvizdu, což ostatně predikoval už před utkáním. "V ten moment se budu snažit plně soustředit na zápas. Pro mě je vždycky nejdůležitější vyhrát jako tým a splnit náš cíl. Doufám, že právě tohle mi pomůže udržet koncentraci," uvedl v rozhovoru s novináři.
Prostor na to přiznat si velikost tohoto momentu byl tak pouze před zahájením utkání. Krátká prezentace Livesportu dat připomněla největší milníky Satoranského kariéry, vyzdvihla jeho statistiky za dlouhých 18 let v reprezentaci a naladila fanoušky na to, aby mohli českého lídra řádně přivítat. Pětatřicetiletý rozehrávač se tak při představení týmu dočkal obrovského potlesku, ačkoliv tribuny bouřily při zmínce každého z českých hráčů.
Po rozcvičce a hymnách obou týmů už nezbývalo než zápas zahájit, a přesně v ten moment šly veškeré myšlenky na rozlučku stranou. Od prvních sekund se Královka otřásala v základech díky neskutečné atmosféře, kterou diváci vytvářeli, a dunící bubny museli cítit i samotní hráči na palubovce. Ti se sice naplno věnovali hře, avšak bouřlivou diváckou kulisu jistě vnímali i tak.
Zápas se nesl v rychlém a vyrovnaném tempu, každý koš, blok nebo doskok byl odměněn aplausem a celkem 2 108 diváků hnalo české lvy kupředu. Malá enkláva belgických fanoušků neměla proti plným tribunám pražské haly šanci. Češi sice po poločase ztráceli na soupeře bod (35:36), i díky bodovému přísunu Satoranského na začátku třetí čtvrtiny však vývoj skóre otočili a po dalších šesti minutách hry vedli už o 10 bodů. Do posledního dějství tak domácí vstupovali za stavu 61:50 a kýžené vítězství bylo velmi blízko.
Půl minuty před koncem zápasu už se Královka začala zvedat na nohy a když přesně v 19:35 místního času zazněla siréna, pohltila halu vlna neuvěřitelné euforie. Na tabuli svítilo skóre 82:65 pro domácí a tehdy si pravděpodobně všichni přítomní skutečně uvědomili, že Tomáš Satoranský právě dohrál svůj poslední zápas v reprezentačním dresu.
Jen co se objal se spoluhráči, mohl si český rozehrávač užít nekončícího potlesku od všech v hale. Prvně zamířil za svou rodinou, a potom už jen děkoval divákům, kteří vytrvale skandovali "Saty, Saty, Saty!". Když měl dojatý Satoranský následně v rozhovoru pro ČT Sport popsat své pocity, sám trochu hledal slova. "Hodně těžký moment. Rozloučil jsem se dunkem, co víc si přát. Nevymyslel bych lepší koš na závěr a nenapsal bych si lepší konec. Děkuji všem divákům za veškerou podporu v mojí kariéře v reprezentaci, moc to pro mě znamenalo. Těžko se toho pouští, ale na všechno je jednou čas," přiznal bezprostředně po skončení utkání.
Následný ceremoniál jen podtrhl celý hvězdný večer. Se Satoranským se přišli rozloučit kromě rodiny také jeho bývalí spoluhráči, celé akci přihlíželi například Patrik Auda, Jaroslav Bohačík, Martin Kříž, Lukáš Palyza nebo trenér Ronen Ginzburg, který byl také velkou součástí reprezentační cesty českého rozehrávače.
Zatímco basketbaloví lvi bojovali v dnešním zápase o budoucnost, jeden z hráčů se v něm loučil s velkou částí své minulosti. Když Satoranský v neděli odložil svůj reprezentační dres, jeho osmička se při převrácení na bok stala symbolem nekonečna. A právě takový odkaz po sobě tato legenda zanechává. Nejen v historických výsledcích a rekordních statistikách, ale především v tom, co pro národní tým znamenal a co reprezentace vždy znamenala pro něj.