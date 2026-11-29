Zdroje Livesport Zpráv tvrdí, že Fernandese výrazně znepokojilo, jak dramaticky se v poslední době zhoršila situace Manchesteru United. Vzhledem k současnému stavu klubu si portugalský reprezentant nedokáže představit podpis dlouhodobější smlouvy. Ve 32 letech se navíc dostává do fáze kariéry, kdy pro něj nabývá na významu především boj o nejprestižnější trofeje a působení v ambiciózním projektu, jehož směřování bude moci skutečně věřit. United ho zatím nepřesvědčili, že mu mohou nabídnout ani jedno.
Vedení klubu se rozhodlo aktivovat opci na prodloužení stávající smlouvy o jeden rok, díky čemuž Fernandes zůstane na Old Trafford vázán až do roku 2028. Tím si Manchester United alespoň částečně chrání hodnotu jednoho ze svých nejcennějších hráčů. Zásadní nejistotu ohledně jeho dlouhodobé budoucnosti to však neřeší. Jednání o nové víceleté smlouvě v posledních měsících výrazně nepokročila a portugalský záložník navíc odmítl poslední nabídku klubu.
Další ránu důvěře v současné vedení i směřování mužstva představuje nepřesvědčivé účinkování United v probíhající sezoně. Výprask 0:4 od Brentfordu se stal dalším z řady bolestivých momentů a jen podtrhl hloubku krize, ve které se tradiční anglický velkoklub nachází. Situace je o to vážnější, že se mužstvo pohybuje v sestupovém pásmu. Ještě dříve přitom existovaly náznaky, že kapitán Red Devils byl ochoten spojit svou budoucnost s klubem až do roku 2030.
Pokud se portugalský reprezentant skutečně rozhodne Old Trafford opustit, o nabídky by neměl mít nouzi. Zájem by mohly projevit kluby ze Saúdské Arábie i celky z Major League Soccer, které by mu dokázaly nabídnout mimořádně lukrativní podmínky. Fernandesovou prioritou by však podle dostupných informací zůstalo pokračování kariéry v evropském fotbale.
Mezi nejvážnější potenciální zájemce patří Juventus, který by pro Fernandese mohl představovat zajímavou alternativu. Turínský celek by však musel předložit dostatečně přesvědčivý sportovní projekt pro následující dvě sezony. V minulosti se jméno portugalského záložníka objevovalo také v souvislosti s Bayernem Mnichov a Atlétikem Madrid. Zajímavou možností by mohl být rovněž Real Madrid, pokud by znovu projevil konkrétní zájem o jeho služby.
Aktivací smluvní opce si Manchester United zajistil lepší vyjednávací pozici pro případný prodej. Klub má nyní větší kontrolu nad načasováním transferu i jeho finančními podmínkami. To však samo o sobě neznamená, že se podaří Fernandese přesvědčit k setrvání.
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