"Ovládá mě nervozita. Samozřejmě včera jsem měl ještě zápas proti Olympiakosu, takže to se člověk musí soustředit na ty klubové věci, ale už v hlavě ten poslední zápas má. Doufám, že mi bude pomáhat to, že je to oficiální zápas, který je velice důležitý, protože potřebujeme vyhrát. Takže snad dokážu potlačit ty emoce, ale určitě to pro mě nebude jednoduché," řekl novinářům český rozehrávač.
Satoranský si vpodvečer i spolu s manažerem reprezentace a dalším bývalým českým hráčem v NBA Jiřím Welschem zasoutěžil s účastníky autogramiády a po krátké diskusi o milnících kariéry se zájemcům o autogramy podepsal a vyfotil se s fanoušky. V prodeji byla i limitovaná série speciálních dresů, které byly vytvořeny na jeho rozlučku a které získali také příznivci ke každé zakoupené vstupence na nedělní zápas.
Potěšilo jej, že setkání s fanoušky v nabitém programu stihl. "Jsem za to rád, že máme ještě možnost se s nimi vidět před tím zápasem. Po tom zápase to bude asi dost složité, bude tam hodně lidí z mé rodiny, kamarádů. Takže jsem rád, že jsme si našli čas a mohl jsem přijet. Vidím tu podporu fanoušků tady a určitě mi to dělá obrovskou radost, i vzkazy od dětí. Jsem samozřejmě velice šťastný, že jsme se tady setkali a tuto akci zorganizovali," prohlásil Satoranský, který je jedním z pěti českých basketbalistů se zkušenostmi z NBA vedle Welsche, Jiřího Zídka, Jana Veselého a současného hráče Portlandu Víta Krejčího.
Letitý tahoun reprezentace se rozloučí s národním týmem po 18 letech a na velké bilancování zatím nemá myšlenky. "Myslím si, že spíš po kariéře bude mít člověk čas na to, aby na to pomyslel, co všechno zažil a co všechno dokázal za tolik let. Přece jenom ta sportovní kariéra, když běží, tak je těžké si některé věci uvědomovat. Ale 18 let je samozřejmě hrozně dlouhá doba a zažil jsem toho neskutečně moc. Poznal jsem spoustu hráčů a kamarádů v reprezentaci, podíval jsem se na místa, o kterých jsem ani nesnil, a dostal se na olympiádu, což je pro mě největší splněný sen, který jsem ve své kariéře měl," uvedl Satoranský.
Národnímu týmu pomohl v roce 2019 na mistrovství světa v Číně k historickému šestému místu a pod pěti kruhy se dočkal účasti v roce 2021 v Tokiu. Tam spolu s tenistkou Petrou Kvitovou nesl českou vlajku na slavnostním zahájení. Jeho rozlučku neohrozilo ani zranění hlavy z 30. října z euroligového duelu v Dubaji, kde po chvilkové ztrátě vědomí skončil v nemocnici. V debatě s fanoušky už mohl na nehodu vzpomínat s humorem. "V Dubaji byla nemocnice jako pětihvězdičkový hotel. Bylo to asi nejlepší místo, kde se to mohlo stát," vtipkoval český reprezentant.