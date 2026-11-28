Nowak se v sešívaném dresu rychle usadil v základní sestavě. Pravidelně nastupuje i v Lize mistrů a díky své formě se premiérově dostal do polské reprezentace. V této sezoně dal za Slavii sedm gólů ve 20 zápasech, přičemž je nutné podotknout, že občas nastoupil i v útoku sešívaných. Jednu ze svých tref navíc zapsal v prestižní Lize mistrů proti Arsenalu.
I to na Nowaka, který je mnohými titulován jako druhý Tomáš Souček, namířilo záři reflektorů. Deník Sport už dříve uvedl, že ho sledují Borussia Dortmund a Fenerbahce. Meczyki.pl teď do výčtu přidává Brentford. Podle polského serveru to londýnský klub myslí vážně a o Nowakovi už si podrobně zjišťují informace v Polsku i v Česku.
Levně by ho ovšem Slavia nepustila. Podle stejného zdroje si ho cení na více než 20 milionů eur. Za vyšší částku pražský klub dosud prodal jediného hráče – El Hadjiho Malicka Dioufa. Toho loni v létě koupil za 22 milionů eur West Ham.
Pokud by k přestupu došlo, Nowak by se v Brentfordu sešel právě s ním. Senegalský bek tam letos v létě zamířil poté, co West Ham sestoupil z Premier League, a zatím nastoupil do devíti utkání.