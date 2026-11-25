Satoranský se na rozlučku s reprezentací vítězně nenaladil, jeho Hapoel utrpěl debakl
ČTK
Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv utrpěli v Evropské lize debakl 79:104 na hřišti Olympiakosu. Český rozehrávač Tomáš Satoranský (35) odehrál před nedělní rozlučkou s reprezentací v předkvalifikaci mistrovství Evropy 2029 v Praze proti Belgii v dresu poražených necelých 19 minut a připsal si sedm bodů, čtyři asistence a dva doskoky.
Hapoel hrál s Olympiakosem vyrovnané tři čtvrtiny, v poslední ale zcela odpadl. Tým kupil ztráty, kterých nakonec nasbíral 21, a soupeř chyby nekompromisně trestal. Izraelský celek závěrečnou část prohrál 13:32 a utrpěl pátou porážku z posledních šesti zápasů v soutěži.