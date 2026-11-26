Philadelphia – Miami 111:104
Miami sice po první čtvrtině vedlo 32:29, jenže ve druhé části zaznamenal James 14 bodů Sixers v řadě a domácí šli do poločasu s náskokem 62:53. Po přestávce už vedení nepustili. "Chtěli jsme se vrátit k naší defenzivní identitě. V první čtvrtině se nám to nepovedlo, ale v dalších 36 minutách už jsme podle mě opět hráli tak, jak máme," řekl James.
Philadelphia nadále drží nejlepší bilanci ve Východní konferenci (15-4). Miami naopak přišlo o sérii sedmi výher. Oba týmy mají ve skupině B Východní konference v rámci NBA Cupu bilanci 2-1, výhra přitom mohla Heat zajistit prvenství ve skupině a postup do vyřazovací fáze poháru.
Při absenci nemocného Joela Embiida a Jaylena Browna, jenž odstoupil už v úvodu zápasu kvůli nataženému levému zadnímu stehennímu svalu, ležela na Jamesovi nejen střelecká produkce, ale i rozehrávka připomínající přihrávky z NFL.
"Vedle basketbalového přehledu je to moje nejoblíbenější stránka hry. Možnost vyběhnout na palubovku v roli quarterbacka, sledovat, jak kluci nabíhají do správných prostorů, a doručovat jim míč ve správný čas a přesně do cíle mi dělala obrovskou radost," pochvaloval si James.
Nejlepším střelcem 76ers byl s 30 body Tyrese Maxey, jeho parťák ze zadních řad VJ Edgecombe přidal 18 bodů. "V téhle lize zkrátka potřebujete široký kádr. Hraje se ve velkém tempu a nám to svědčí. Jsou to moji mladí parťáci, díky kterým mám pořád energii a chuť hrát," dodal hvězdný veterán.
V dresu Miami nasbíral řecký tahoun Giannis Antetokounmpo 32 bodů a 14 doskoků.
Doskok v závěru utkání zkompletoval Jamesovo první triple-double v barvách Philadelphie, za což si od domácích fanoušků vysloužil ovace vestoje. James opustil v létě Los Angeles Lakers a z několika nabídek si vybral právě 76ers ve snaze zaútočit na svůj pátý mistrovský titul v NBA.
Houston – Phoenix 116:104
Hranici 33 000 bodů v kariéře pokořil Kevin Durant, když nastřílel 20 bodů při výhře Houstonu 116:104 nad Phoenixem, a stal se pátým hráčem v historii NBA, který této mety dosáhl. Durant proměnil sedm z 15 střel z pole a přidal 10 doskoků. Trojka 46,3 sekundy před koncem druhé čtvrtiny ho zařadila do klubu elitních střelců po bok LeBrona Jamese, Kareema Abdula-Jabbara, Karla Malonea a Kobeho Bryanta.
Portland – San Antonio 116:111
Deni Avdija nastřílel 33 bodů a dovedl Portland bez zraněného Víta Krejčího k vítězství 116:111 nad San Antoniem. Nejlepším střelcem zápasu byl se 44 body Victor Wembanyama, který proměnil 17 ze 30 střel z pole a přidal 16 doskoků a dva bloky.
Oklahoma City – Minnesota 106:113
Minnesota zdolala Oklahomu City 113:106. Jaden McDaniels zaznamenal 32 bodů a 10 doskoků, LaMelo Ball přidal 19 bodů předtím, než odstoupil se zraněním kotníku. Hřiště opustil v závěru poté, co při souboji o doskok dopadl na nohu pivota Thunder Isaiaha Hartensteina.
Další zápasy
Golden State bez zraněného Stephena Curryho porazil Sacramento 129:110. K výhře přispěl 24 body De'Anthony Melton. Svou vítěznou sérii prodloužili obhájci titulu New York Knicks výhrou 121:102 nad Clevelandem.