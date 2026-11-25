Žabiny Brno – HBA-Marsky Helsinky 80:77
Hráčky Žabin se po reprezentační pauze hodně nadřely. Zatímco z Helsinek si odvezly jasnou výhru 95:59, v domácí odvetě se jim nedařilo. Po vyrovnaném poločase dokonce prohrály třetí čtvrtinu, aniž daly jediný bod ze hry.
Přesto proti mladému finskému týmu dokázaly smazat výrazné manko a udržely neporazitelnost. První místo ve skupině bude český vicemistr hájit za týden doma s francouzským Charnay. Ještě předtím se v neděli utká v lize s mistrovským USK Praha.
Nejlepšími střelkyněmi Žabin byly dnes Eliška Joklová a Američanka Robbi Ryanová s 20 body. Joklová přidala i deset doskoků a připsala si double double.
Druhý brněnský celek z Králova Pole držel s Celje krok pouze v prvním poločase, slovinský tým nakonec vyhrál 85:60. Nepomohl ani double double americké pivotky Sary Puckettové, autorky 31 bodů a 11 doskoků.
Ostrava nenavázala na vítězství v Kelternu a doma s německým šampionem prohrála 62:72. Brandýs nad Labem se s Evropským pohárem rozloučil porážkou 57:105 na půdě jednoho z velkých favoritů celé soutěže Besiktase Istanbul. Středočešky ve skupině B ani jednou nevyhrály.
Základní skupiny Eurocupu se dohrají příští týden. Do play off postoupí první dva týmy z 12 skupin a osm nejlepších ze třetích míst.