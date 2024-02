Tahle výhra je to, proč jsme sem přijeli, prohlásil Satoranský po zápase s Británií

Lídr českých basketbalistů Tomáš Satoranský (32) s 21 body a 10 asistencemi ovládl první domácí duel kvalifikace o mistrovství Evropy a ziskem double doublu se podepsal pod výhru v Pardubicích nad Velkou Británií 90:82. Po páteční prohře v Řecku tak jeho tým poprvé slavil a opora Barcelony si tak mohla první duel v Česku od předloňského zářijové EuroBasketu v Praze vychutnat.

"Jsem rád, že se mi střelecky dařilo a že jsem se cítil víc sám sebou než při zápase v Řecku. Přeci jen všechno bylo strašně rychlé, cítil jsem se unavený ze Španělského poháru, kdy jsem musel během čtyřiadvaceti hodin přeletět z Málagy do Prahy a ještě se stavovat v Barceloně. To bylo znát, navíc Řecko je nepříjemný soupeř. Doufal jsem, že si pořádně odpočinu mezi přeletem z Řecka a doma podám mnohem lepší výkon," řekl na tiskové konferenci Satoranský, který si v Pireu při prohře 64:72 připsal devět bodů, sedm doskoků a šest asistencí.

"A naštěstí se mi to podařilo. Samozřejmě je to díky tomu, že spoluhráče znám, znám jejich tendence. Diego mě taky trénoval. Jde o to zase si vzpomenout, jak se věci mají. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát, protože tahle výhra je to, proč jsme sem přijeli," podotkl Satoranský a zmínil i přivykání na systém kouče Diega Ocampa, který tým převzal loni po desetiletém působení Ronena Ginzburga.

Stavět na rychlém basketu

"Všechno je lepší, když se vyhraje. Všechno vidíte lépe. Myslím, že nás čeká ještě hodně práce. Pro Diega je to náročné. Nechcete zase hráče úplně přetrénovat, protože mají náročnou sezonu. Chcete zapojit co nejvíc věcí, které se dají využít do zápasů, ale čas na to není. Řekl bych, že sehrané to na začátku samozřejmě nevypadalo, ale potom už si to nějak sedlo, protože jsme hráli rychlý basket a to nám vyhovuje. Myslím, že na tom můžeme stavět do listopadového okna," uvedl.

V Barceloně nebývá v roli střelce. "Je pravda, že v Barceloně se nám to moc nepoštěstí. Myslím si, že mi to dneska sedlo střelecky. Přeci jen mi na začátku dávali dost prostoru, tak jsem byl trpělivý a hledali si dobré pozice. Potom mi spadly i některé těžší střely, ale já myslím, že moje charakteristika je hlavně zapojovat spoluhráče a zlepšovat hlavně týmový výkon," uvedl Satoranský.

Tušil, že to s Brity nebude snadné, ale tlak necítil. "Bylo potřeba vyhrát, ale šanci bychom stále měli, i kdyby to bylo 0-2. Přeci jen ze skupiny jdou tři týmy ze čtyř. Jestli se nepletu, Nizozemsko prohrálo s Řeckem o dva body, ale chtěli jsme vyhrát doma v Pardubicích před českými fanoušky a věděli jsme, že je spousta překvapivých výsledků. Chile porazila Argentinu, Bulharsko Německo. V těchto zápasech se může stát cokoliv. Důležité bylo mít určitý respekt k soupeři a zůstat v zápase v dobrém i špatném," podotkl Satoranský.

Náročný program

Do Enteria areny zavítalo 4812 fanoušků. "Doufám, že takhle budou chodit dál. Ještě když tahle parta v nároďáku nekončí. Byl jsem rád, že byli slyšet a hala se naplnila. A zároveň si myslím, že tahle parta si to zaslouží. Ještě není konec a tím, že jsme se přijeli v takovém složení, ukazujeme, že to myslíme velice vážně a doufejme, že se nám mistrovství Evropy podaří udělat," konstatoval.

Satoranský přiznal, že skloubit působení v euroligovém týmu s reprezentací je hodně náročné. "Vzalo mi to nějaké síly, ale doufejme, že ne moc. Samozřejmě tento týden je pro mě důležitý, protože mi záleží na českém basketbale a na Česku obecně, ale bylo to náročné. Jak pro moji rodinu, tak pro mě osobně fyzicky. Tyhle okna nejsou opravdu úplně pohodlná a myslím si, že to není úplně ono, co by v budoucnu mělo pokračovat," dodal k nahuštěnému zápasovému programu.