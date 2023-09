Basketbalové ME žen se po osmi letech vrátí do Česka. Jednu ze skupin bude hostit Brno

Česko bude hostit spolu s Itálií, Německem a Řeckem mistrovství Evropy basketbalistek v červnu 2025. Jedna ze základní skupin se uskuteční v Brně. Hlavním pořadatelem bude Řecko, kde turnaj vyvrcholí v Aténách. Český tým má automaticky jistou účast a představí se na ME pošestnácté za sebou. Informovaly o tom mezinárodní federace FIBA a Česká basketbalová federace.

Do Česka se EuroBasket žen vrátí po osmi letech. V roce 2017 se turnaj hrál na zimním stadionu v Hradci Králové a v Praze na Královce a v O2 areně.

Předtím se ME konalo v tuzemsku ještě v dobách Československa v roce 1956 v Praze a pak v roce 1995 v Brně. Za dva roky bude mít kontinentální šampionát basketbalistek poprvé více než dva pořadatele.

Kvalifikace začne v listopadu a český tým bude hrát ve skupině s dalšími jistými účastníky Itálií, Německem a Řeckem. Ostatní skupiny se budou losovat 19. září v Mies.

"Bylo to rozhodnutí trošku na poslední chvíli. Když FIBA vypsala tendr na pořádání mistrovství Evropy žen, tak jsme to prošli bez povšimnutí," uvedl v tiskové zprávě generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný. "Nakonec nás oslovili Italové a Němci, se kterými jsme měli velice dobrou spolupráci při vyjednávání v rámci organizování EuroBasketu (mužů) v loňském roce, jestli bychom do toho nechtěli jít s nimi. Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli, že podáme kandidaturu a byli jsme vybráni," dodal.

Omlazený český tým letos na ME v Tel Avivu a Lublani obsadil sedmé místo. O postup do semifinále i olympijské kvalifikace přišel v duelu s Maďarskem i vinou chyby rozhodčích v závěru. Teď se může výběr trenérky Romany Ptáčkové těšit na vystoupení před domácími fanoušky. "Byl to jeden z rozhodujících faktorů, kdy jsme si říkali, že účast v základní skupině mistrovství Evropy by týmu mohla pomoct, no a organizátor ji má jistou," uvedl Konečný.

Brno bude patřit mezinárodnímu basketbalu v roce 2025 od polovina června do poloviny července. Také v Aréně Vodova bude po ME následovat světový šampionát hráček do 19 let. O rok později se má v Brně uskutečnit mistrovství světa basketbalistek do 17 let. "U nás teď dochází ke změně celého konceptu ženského basketbalu. Věříme, že přehlídka toho nejlepšího, co v evropském a světovém basketbalu v současnosti je, může být nakopnutím a impulzem pro trenéry a hráčky. Vidět to vše na jednom místě a udělat z jednoho města město basketbalu nám přišlo lákavé," řekl Konečný.

Při výběru pořadatele pro ME bylo Brno pro domácí federaci logickou volbou. "Jednak jsme řekli, že uděláme jedno hlavní město basketbalu a navíc nám město Brno vyšlo velmi vstříc v rámci infrastruktury a podmínek pro pořádání takovýchto akcí," doplnil Konečný.

